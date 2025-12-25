Výbuch plynové bomby na Pelhřimovsku: Tři zranění a zničený dům
V rodinném domě v obci Kletečná na Pelhřimovsku dnes explodovala plynová bomba. Výbuch zranil tři lidi. Příčiny nehody vyšetřují hasiči na Vysočině. Novináře o tom informovala ve zprávě krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.
Výbuch poškodil spodní patro rodinného domu. „Zranění byli převezeni do nemocnice. Příčina události je předmětem šetření ze strany vyšetřovatele hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina,“ řekla Čírtková. Plynová bomba explodovala zřejmě při manipulaci při výměně. Další prohledání místa neštěstí bude v pátek, uvedla mluvčí.
V domě kromě tří zraněných byli i další lidé, kteří utrpěli jen šok. U události zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému.
