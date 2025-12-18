D1 na Vysočině stála kvůli 11 nabouraným! 6 zraněných a hodiny v koloně

Hromadná nehoda na D1 na Vysočině, při které se srazilo 11 aut.
Na D1 na Vysočině se stala hromadná nehoda nákladních aut, autobusu i osobních aut. (18. 12. 2025)
Aktualizováno -
18. prosince 2025
14:59
Autor: ČTK - 
18. prosince 2025
10:16

Na dálnici D1 na Vysočině se před 8:30 stala hromadná nehoda 11 aut. Zdravotní záchranáři podle jejich mluvčího Petra Janáčka ošetřili šest lidí s lehkým zraněním. Policejní mluvčí Dana Čírtková doplnila, že tři z nich zdravotníci převezli do nemocnice. Provoz na dálnici se podařilo jedním pruhem obnovit v 10:00. V 11:30 byl plně obnoven.

Kvůli havárii se na dálnici vytvořila asi dvanáctikilometrová kolona, problémy byly i na sjezdech z D1. „Největší komplikace policisté zaznamenali na sjezdu u Humpolce, tedy na exitu 90, kam musely vyjet dálniční policejní hlídky. Policisté sjezd z dálnice regulovali a na komunikaci nižších tříd kolem dálnice pouštěli pouze osobní vozidla. Nákladní vozidla musela zůstat stát na dálnici,“ uvedla Čírtková.

Při nehodě se srazilo devět osobních vozidel, jedno nákladní auto a jedna dodávka s přívěsem. Prvotní informace hovořily o tom, že havaroval i autobus.

Video se připravuje ...

„Z prvotního oznámení sice vyplývalo, že by účast na dopravní nehodě mohl mít i autobus, ale to se nakonec nepotvrdilo. Zřejmě zastavil za dopravní nehodou pouze z důvodu, že tuto dopravní nehodu řidič viděl, a proto na bezpečném místě zastavil,“ řekla Čírtková.

Na Vysočině a v části Jihočeského kraje platila od středečního rána do čtvrtečních 12:00 výstraha před silnou námrazou, místy jsou mlhy. Zda a nakolik mělo na havárii na D1 vliv počasí, není jasné. „Co bylo příčinou dopravní nehody a další okolnosti této nehody, jsou předmětem šetření policistů z dálničního oddělení Velký Beranov,“ dodala policejní mluvčí.

Hasiči na Vysočině v noci na čtvrtek odklízeli ze silnic kvůli námraze stromy a větve, ale měli méně výjezdů než ve středu.

viho ( 18. prosince 2025 13:52 )

Tak vzhledem k fotografiím, na kterých jsou vidět rozbitá auta hlavně "manažerského" typu, je příčina asi jasná - nedodržení bezpečné vzdálenosti. Tihle chlapíci létají po dálnici ve svých limuzínách 150+ km/h a bezpečnou vzdáleností je pro ně i jeden metr od před nimi jedoucího vozidla. 🙁

