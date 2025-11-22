Tragická nehoda na Svitavsku: Střet dvou aut nepřežili tři lidé!
Při srážce dvou aut na silnici mezi Litomyšlí a Poličkou na Svitavsku v sobotu odpoledne zemřeli tři lidé. Další dva skončili s těžkými zraněními v nemocnici v Litomyšli a v Brně, uvedla záchranná služba. Podle mluvčí krajské policie Markéty Janovské se nehoda stala kolem 14:00. Ve vozidle, které jelo po vedlejší silnici a v křižovatce se srazilo s druhým autem, zemřeli všichni tři cestující. Policie silnici uzavřela a dopravu odklání.
Vozidlo Dacia Duster jedoucí po vedlejší silnici od obce Dolní Újezd se v křižovatce střetlo s automobilem Volkswagen Passat, který jel od Litomyšle na Poličku. Ve voze Dacia Duster zemřeli všichni tři cestující ve věku 77, 82 a 88 let. Dva cizinci z Volkswagenu byli se zraněními převezeni do nemocnic, u řidiče zkouška vyloučila pití alkoholu před jízdou. Příčiny a okolnosti nehody policie vyšetřuje.
„Jeden pacient byl se středně těžkými poraněními převezen sanitkou do Litomyšlské nemocnice, dalšího transportoval vrtulník se závažnými zraněními do traumacentra v Brně,“ řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Josef Strašík. Na místě byly tři pozemní zdravotnické posádky a dva vrtulníky Letecké záchranné služby z kraje Vysočina a Hradce Králové.
