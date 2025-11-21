Srážka sanitky s autem v Chebu: Vůz smetl děti na chodníku! Šest zraněných
V Chebu se v pátek při nehodě sanitky a osobního auta lehce zranilo šest lidí. Čtyři z nich byly děti, které šly po chodníku. Zraněna byla i záchranářka a řidič auta. Informovali o tom zástupci záchranných složek.
Sanitka měla podle policejního mluvčího Jakuba Kopřivy zapnuté světelné výstražné zařízení bez zvukového. Vozidlo s právem přednosti v jízdě vyjelo z vedlejší silnice na hlavní, kde se srazilo s osobním. Osobní auto se po střetu odmrštilo na chodník, po kterém procházela skupinka dětí s učitelkami.
U nehody, která se stala kolem 11:30 na křižovatce Písečné a Dragounské ulice, zasahují jednotky záchranného systému. Příčiny nehody policisté vyšetřují.
Podle mluvčí krajské záchranné služby Simony Kratochvílové se s osobním autem srazil vůz záchranné služby, který jel k zásahu u pacienta. "Zraněný byl řidič osobního auta, ročník 2006, a čtyři nezletilé osoby ve věku okolo osmi let. Všichni měli ale jen lehká zranění, se kterými byli převezeni do chebské nemocnice," uvedla Kratochvílová. Z posádky záchranné služby byla lehce zraněna jedna záchranářka.
Provoz v místě dopravní nehody je omezen, komunikace je průjezdná kyvadlově a dopravu v okolí řídí policisté. Ti také nadále vyšetřují přesnou příčinu a okolnosti nehody.
