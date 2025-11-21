Krátce po půl osmé řidič nákladního vozu nezvládl řízení a zdemoloval celou řadu zaparkovaných aut. Celý incident se odehrál u haly společnosti Tatra Defence Vehicle.
Podle všeho stačilo, že se řidič prý jen na chvíli sklonil pro něco v kabině. V tu ránu přejel na levou stranu komunikace přímo na parkoviště, kde postupně nabral jedenáct osobních vozů jako kuželky.
Kdo přesně seděl za volantem, zda zaměstnanec, subdodavatel nebo někdo úplně jiný, firma tají. „Řidič se plně nevěnoval řízení. Alkohol vyloučila dechová zkouška. Nedošlo ke zranění osob, škoda přesáhla jeden milion korun,“ uvedla mluvčí policie Kateřina Kubzová.
A rozuzlení? Žádné vleklé vyšetřování. Policisté vyřešili celý milionový karambol na místě. Viník odjel s blokovou pokutou, 1500 byla maximální možná sazba, kterou mohli uložit.
