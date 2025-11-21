Opilce dopálila zavíračka benzinky: Čerpací stanici chtěl zapálit!

Čerpací stanice zničená požárem po konání naštvaného vandala
Záběr vandala z bezpečností kamery před čerpací stanicí
Autor: nkc - 
21. listopadu 2025
13:23

Měli zavřeno, tak jim to tam podpálil. Muž (38) u slovenského města Nováky zapálil čerpací stanici. Policii otevřeně přiznal své dopálení, že je zavřeno. Rozdělal požár u budovy, aby se oheň začal šířit po zdi. Vandal nadýchal 1,79 promile a způsobil škodu za 17 tisíc korun.

Hlídka vyjížděla k čerpací stanici, která měla být úmyslně zapálena. Potom, co hasiči požár uhasili, vyšetřovatelé zhlédli video z bezpečností kamery. Založení ohně měl na svědomí neznámý žhář, který z místa činu utekl. Policisté po něm začali okamžitě pátrat.

Našli ho u hlavní silnice a neprodleně ho zadrželi. Po dechové zkoušce se ukázalo, že byl vandal značně podnapilý. Nadýchal 1,79 promile. Svou nepřiměřenou reakcí u pumpy se netajil. Okamžitě policistům vylíčil, že benzínku zapálil, protože byla zavřená, sdílel web noviny.sk.

Vandala to natolik dopálilo, že nashromáždil odpadky po okolí a zapálil je u zdi budovy. Oheň se začal rychle šířit a chytla stěna čerpací stanice. Naštěstí byl krátce na to uhašen a celková škoda vyšla na 17 tisíc korun. Opilý muž byl obviněn z poškozování cizí věci a došlo ke zpracování podnětu stíhání ve vazbě, informovala policie na facebooku.

Video  U Chrastavy na Liberecku shořel autobus vezoucí 30 cestujících  - HZS Libereckého kraje
Záběr vandala z bezpečností kamery před čerpací stanicí
Drzej floutek ( 21. listopadu 2025 13:57 )

Nojo, hlavně, že nikdo nezemřel 🤔

