Opilce dopálila zavíračka benzinky: Čerpací stanici chtěl zapálit!
Měli zavřeno, tak jim to tam podpálil. Muž (38) u slovenského města Nováky zapálil čerpací stanici. Policii otevřeně přiznal své dopálení, že je zavřeno. Rozdělal požár u budovy, aby se oheň začal šířit po zdi. Vandal nadýchal 1,79 promile a způsobil škodu za 17 tisíc korun.
Hlídka vyjížděla k čerpací stanici, která měla být úmyslně zapálena. Potom, co hasiči požár uhasili, vyšetřovatelé zhlédli video z bezpečností kamery. Založení ohně měl na svědomí neznámý žhář, který z místa činu utekl. Policisté po něm začali okamžitě pátrat.
Našli ho u hlavní silnice a neprodleně ho zadrželi. Po dechové zkoušce se ukázalo, že byl vandal značně podnapilý. Nadýchal 1,79 promile. Svou nepřiměřenou reakcí u pumpy se netajil. Okamžitě policistům vylíčil, že benzínku zapálil, protože byla zavřená, sdílel web noviny.sk.
Vandala to natolik dopálilo, že nashromáždil odpadky po okolí a zapálil je u zdi budovy. Oheň se začal rychle šířit a chytla stěna čerpací stanice. Naštěstí byl krátce na to uhašen a celková škoda vyšla na 17 tisíc korun. Opilý muž byl obviněn z poškozování cizí věci a došlo ke zpracování podnětu stíhání ve vazbě, informovala policie na facebooku.
Nojo, hlavně, že nikdo nezemřel 🤔