Majitel masny zachytil na videu škvarkové bandity: Mladíci ukradené maso odnesli do zastavárny

Lučencem otřásla bizarní krádež. Dva mladíci vběhli do řeznictví a z pultu ukradli pět balení vyhlášených škvarků. Majitel podniku na sociální síti sdílel video, jak krádež zachytila kamera, a poprosil „hladové škvarkové bandity“, že pokud škvarky vrátí, nebude se obracet na policii. Jenže muži si na vyškvařeném mase nechtěli pochutnat, chtěli jej prodat! Škvarky odnesli do zastavárny, kde za ně dostali pouhých 10 euro. Nakonec měl ale celý incident překvapivý konec.

„Byli to dva mladí chlapci, nepůsobili nijak podezřele. Prodavačky za nimi sice vyběhly, ale neměly šanci je zastavit,“ popsala víkendovou krádež Monika, jedna z pracovnic masny ve slovenském Lučenci.

Dva mladíci ve věku 20 až 25 let tam z pultu prodejny během pár vteřin odcizili pět balení vyhlášených škvarek a dali se na útěk. Krádež zachytila kamera a majitel uzenářství chtěl se „škvarkovými bandity“ jednat férově.

„Lidi, věříme, že to bylo jen z hladu. Doufám, že přijdete srovnat účet, abych z toho nemusel dělat městský hon na chamtivé bandity a řešit to s policií. Děkuji moc. A doufám, že aspoň chutnaly!“ napsal s důvtipem na sociální sítě majitel masny.

Jenže jak se později ukázalo, mladíky ke krádeži nedohnal hlad, ale touho po penězích. Ukradené škvarky muži totiž odnesli do zastavárny! Za šest balíků této masové pochoutky v hodnotě 35 eur (přibližně 835 Kč), měli zloději dostat pouze 10 eur (přibližně 250 Kč).

Případem se začala zabývat i policie. „Obvodní oddělení PZ v Lučenci věc eviduje jako přestupek proti majetku," uvedla pro televizi JOJ policejní mluvčí Petra Kováčiková.

Celý škvarkový incident má ale dobrý konec. V pondělí ráno přišel jeden z mladíků do podniku zpět se srdečnou omluvou. Přiznal se, že s kamarádem vzali několik balení škvarek, které později prodali v zastavárně. Omluvil se i všem zaměstnancům a část škody zaplatil.

„Doufáme, že tím, že převzal odpovědnost za své činy, si uvědomuje, že je to správná cesta. Respekt za to, že měl koule to vyřešit jako chlap a nebál se přiznat chybu. Všichni děláme chyby. Otázka zní, kdo má páteř je napravit. Za nás jsme toto gesto přijali,“ napsal na sociální síti majitel masny v Lučenci.