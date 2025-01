Policie dopadla hyenu z Českolipska: Muž okradl seniorky o úspory. Jedna zemřela

Za krádež 80.000 korun teď muži hrozí až tříleté vězení, uvedla v úterý na webu českolipská policejní mluvčí Ivana Baláková.

Do bytu v panelovém domě v centru České Lípy se muži dostali v pondělí 6. ledna po 6:30 poté, co sedmasedmdesátiletá seniorka při vynášení odpadků upadla venku na ledovce a zůstala ležet. „V té chvíli jí přispěchali na pomoc dva muži, zvedli ji a nabídli doprovod ke vchodu do domu. Paní byla z jejich milého chování dojatá a z vděčnosti je pozvala na kávu do bytu, ve kterém bydlela spolu se dvěma seniorkami,“ popsala událost Baláková.

Kromě kávy dala žena každému z mužů za pomoc 200 korun. Poté se jeden z nich vzdálil s výmluvou, že jde na toaletu a už se nevrátil. Druhý mezitím seniorky asi půl hodiny bavil svým vyprávěním a pak také odešel. To, že něco není v pořádku, zjistily ženy až odpoledne, když hledaly klíče od bytu, které měly být v zámku dveří. Později zjistily, že přišly o peníze. Teď se podle Balákové ukázalo, že krádež měl na svědomí výřečnější z mužů, který v nestřežené chvilce odcizil nejen 4000 korun a doklady seniorky, která ho do bytu pozvala, ale i veškeré úspory její nemohoucí spolubydlící.

Ukradených 80.000 korun dokázal muž utratit během jediného týdne. „Za ubytování v pensionu, jídlo, oblečení, nový telefon a také za hry na výherních automatech. Vědom si toho, co způsobil, ukrýval se v Ústeckém kraji a také zásadně změnil svou vizáž týkající se jeho vlasů a vousů,“ uvedla Baláková. V pondělí policisté muže vypátrali a převezli na služebnu. „Zde si převzal ve zkráceném přípravném řízení záznam o sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže. K okradení seniorek se kolegům přiznal,“ dodala policejní mluvčí.

„Tento případ je jen dokladem toho, že se bezmocní senioři mohou stát obětí trestného činu i v situacích, které se jim zpočátku jeví zcela nevinně. Seniorům proto radíme, aby cizí lidi nevpouštěli do svých domácností za žádných okolností. I ze zdánlivého gentlemana se může vyklubat nakonec zloděj nebo ještě něco horšího,“ dodala Baláková.