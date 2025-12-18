Vlak u Vysokého Mýta smetl náklaďák: Několik zraněných
Ve čtvrtek ráno došlo k nehodě v obci Hrušová, nedaleko Vysokého Mýta. Vlak se střetl s nákladním automobilem. Nehoda si vyžádala několik zraněných.
Na místě zasahovalo celkem pět jednotek hasičů. „Dopravní nehoda si vyžádala několik zraněných osob, převážně z řad cestujících ve vlaku. Bezprostředně po příjezdu poskytli hasiči zraněným první předlékařské ošetření. Po stabilizaci jejich zdravotního stavu byly zraněné osoby předány do péče zdravotnické záchranné služby,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Pipiš.
Zraněného řidiče z kamionu přepravil vrtulník do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. „Letecká záchranná služba transportovala řidiče kamionu se závažnými poraněními do traumacentra v Hradci Králové a naše posádka pozemní způsobem převezla jednoho pacienta s lehčím poraněním na litomyšlskou chirurgii,“ řekl ČTK mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Josef Strašík.
Na místě zasahoval také člen postraumatického týmu, který poskytl podporu cestujícím ve vlaku. Ostatním cestujícím byla zajištěna náhradní doprava. Příčiny celé události je v tuto chvíli předmětem dalšího šetření.
