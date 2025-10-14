Srážka rychlíků na Slovensku: Policisté zadrželi strojvedoucího
Po pondělní děsivé srážce rychlíků na východním Slovensku zadrželi policisté jednoho ze strojvedoucích. Skončil v policejní cele, později byl propuštěn. Strojvedoucí z druhého vlaku zůstává s vážnými zraněními v nemocnici.
„V souvislosti s nehodou bylo zahájeno trestní stíhání pro zločin všeobecného ohrožení. Vyšetřování a všechny potřebné procesní úkony nadále pokračují,“ uvedli slovenští policisté na sociální síti.
Ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok už krátce po nehodě jako možnou příčinu neštěstí označil pochybení strojvůdce. Podle médií strojvůdce jednoho z vlaků patrně nerespektoval návěstidlo, které mu zakazovalo pokračovat v jízdě. Rychlíky se pak nedaleko Rožňavy srazily v místě, kde se trať u železničního tunelu zužuje do jedné koleje.
Vyšetřování vážné nehody pokračovalo u obce Jablonov nad Turňou celou noc. Na místě pracovali kriminalisté, technici, psovodi se služebními psy, železniční policie i železničáři s těžkou technikou. „Policisté dohlíželi, aby se do havarovaných vlaků nedostaly nepovolané osoby a aby se osobní věci cestujících dostaly zpět ke svým majitelům,“ popsali policisté.
Při nehodě bylo zraněno 91 lidí, u sedmi z nich se jedná o vážná zranění. Dalších 14 osob utrpělo středně těžká zranění a několik desítek lidí se zranilo lehce. Zraněné po kolizi vlaků záchranáři převezli do několika nemocnic. Například v košické univerzitní nemocnici, která po vlakové nehodě ošetřila 36 zraněných, zůstal podle její mluvčí Ladislavy Šustové jeden z pacientů po operaci ve vážném stavu.
Národní vlakový dopravce ZSSK, jehož soupravy se srazily, v tiskové zprávě napsal, že oba strojvůdci z havarovaných vlaků byli zkušení a dodrželi zákonný čas odpočinku. Podle ZSSK se v noci na dnešek podařilo z místa nehody odstranit většinu poškozených vagonů. Škodu na vlacích dopravce předběžně vyčíslil na více než dva miliony eur (48,7 milionu Kč). V úseku u místa nehody, kterým denně jezdí 18 rychlíků v obou směrech a který není součástí hlavního železničního koridoru z Bratislavy přes Žilinu do Košic, dopravce po nehodě zavedl náhradní autobusovou dopravu.
