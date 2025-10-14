Přestože školy musí být pojištěné, získat v případě úrazu odpovídající odškodnění není snadné. „Školy sice pojištěné jsou, ale donedávna spíše na symbolické částky, které nekompenzují ani středně těžké, natož závažné zranění,“ říká Tomáš Beck ze společnosti Vindicia.
Jak ale dodáá, v posledních letech se situace zlepšuje. Ještě složitější je to ale s odškodněním v případě kroužků, které nemusí mít pojistku vůbec. Odškodnění se pak řídí občanským zákoníkem a důkazní břemeno leží na zraněném.
„Zdravotní pojišťovna zajistí léčbu, ale bolestné ani další kompenzace nehradí. V těchto případech zraněnému pomáhá hlavně úrazové pojištění dítěte, které vyplácí plnění podle diagnózy a délky léčení – bez ohledu na to, kdo je viník,“ vysvětluje právník Tomáš Smolík z D.A.S. právní ochrana.
Rada: Shromažďujte zprávy i účtenky
Pro odškodnění je zásadní pečlivá dokumentace nejen lékařských zpráv, ale veškerých výdajů spojených s úrazem (účtenky za léky, dopravné, náklady na rehabilitace atd. ). „Mohou být klíčové při jednání o výši odškodnění,“ doporučuje právník Smolík. A jak dodává, v případě zranění na kroužku se vyplatí mít i fotografi e místa, svědecké výpovědi nebo záznam o události.
Víte, že...
pokud škola nemá dostatečné pojištění, nárok na odškodnění nezaniká? „Když se prokáže, že se jedná o školní zranění, přesouvá se odpovědnost na provozovatele školy, tedy na příslušnou obec nebo u soukromých zařízení na vlastníka,“ vysvětluje Beck.
Nenechte dítě připravit ani o korunu
V případě úrazu nemá dítě nárok jen na bolestné. Mnoho rodičů to ale neví, a často tak přijdou o značné částky. Kromě bolestného je možné žádat o: ✔ náklady na léčbu ✔ ztráty výdělku rodiče ✔ cestovné k lékařům ✔ rehabilitace ✔ nárok na ztížení společenského uplatnění. „Pokud je například dítě nadějný sportovec a při tělocviku si nešťastně zlomí nohu, mělo by odškodnění kompenzovat dopady na zbytek jeho života,“ vysvětluje Beck.
Vyplatí se úrazové pojištění
Odborníci se shodují, že dětem se vyplatí uzavřít úrazové pojištění. V případě úrazu je pak možné čerpat dvojí odškodnění. „Mohou získat odškodnění nejen od školy, respektive její pojišťovny, ale i z vlastní úrazové pojistky dítěte. Rodina tak může získat plnění z obou stran,“ potvrzuje Andrea Brádlerová z Rixo.cz.
Proklepněte si krytí
Vždy si ověřte, co úrazové pojištění nabízí. Je to důležité především v případě kroužků. „Některá pojištění kryjí jen rekreační sport, zatímco pravidelné tréninky, zápasy nebo soutěže mohou být z pojištění výslovně vyloučeny. Rodiče by si proto měli ověřit, zda pojištění zahrnuje i organizované sportovní aktivity a zda není potřeba připojištění,“ radí právník Smolík.
Jak postupovat při úrazu ve škole?
Škola má zákonnou povinnost zajistit bezpečnost dětí po celou dobu, kdy jsou v její péči. Tedy i o přestávkách, při návštěvě toalety, na obědě ve školní jídelně nebo ve školní družině. Pro odškodnění je ale nutné dodržet správný postup.
1. Žák musí hlásit učiteli každé zranění. Učitel zajistí lékařské ošetření (pokud je nezbytné).
Rada: Zdůrazněte dětem, že sebemenší úraz by měly oznámit učiteli. Bolest se může ozvat až později.
2. Učitel zapíše úraz do knihy úrazů, kterou musí ze zákona vést každá škola. Zapisuje se každý úraz, bez ohledu na závažnost. Například otřes mozku či úrazy krční páteře se mohou objevit se zpožděním. Je proto důležité, aby o úrazu existoval záznam. Bez něj je uplatnění nároků na odškodění složitější.
3. Učitel musí o úrazu informovat rodiče a v závažnějších případech i Policii ČR a Českou školní inspekci.
4. Při lékařském vyšetření by měli rodiče požádat, aby v lékařské zprávě bylo uvedeno, že se jedná o školní úraz, a při případných dalších zdravotních problémech se zajímat, jestli nemůžou být následkem daného úrazu.
5. Lékař při vyšetření zhodnotí stav žáka a závažnost úrazu a vyplní tzv. hodnocení bolestného. To je základem pro stanovení výše odškodnění.
6. Rodiče předají škole (a případně i pojišťovně, kde má dítě sjednané úrazové pojištění) všechny dokumenty o zranění, ošetření a bodovém ohodnocení. „Měli by si ověřit, zda škola všechny dokumenty včas odeslala na pojišťovnu, jinak by mohlo dojít k prodlení s vyplacením odškodnění,“ upozorňuje právník. Pojišťovna následně vyplatí odškodnění.
Kroužky: Získat odškodnění může být problém
Zatímco škola má zákonnou povinnost zajistit bezpečnost dětí po celou dobu, kdy jsou v její péči, v případě kroužků je situace komplikovanější. „Právní úprava stojí na občanském zákoníku a v praxi často záleží na konkrétních okolnostech. K úrazu může dojít nešťastnou náhodou bez cizího zavinění, nebo může být následkem pochybení organizátora,“ vysvětluje právník Tomáš Smolík.
Rodiče pak ale často tápou, s kým odškodnění řešit. „Rozhodující je, jestli organizátor dodržel všechny své povinnosti, zejména pokud jde o dohled a bezpečnostní opatření. Pokud se dítě zraní při běžném průběhu aktivity a nelze prokázat pochybení na straně pořadatele, odpovědnost nevzniká,“ říká.
Příklad: Pokud dítě například uklouzne při florbalu a zlomí si ruku, nejde automaticky o odpovědnost trenéra nebo klubu. Kdyby ale klub používal poškozené pomůcky, kvůli kterým by se dítě zranilo (např. poškozená trampolína), nebo by ke zranění došlo, protože nebyl zajištěn dohled, bylo by možné žádat náhradu škody.
Rada: Zeptejte se odborníka
„Rodiče často jednají v dobré víře a očekávají vstřícnost ze strany organizátora. Jakmile ale dojde na skutečné nároky, nastupují pojistné podmínky a právní detaily. Proto doporučuji v závažnějších případech konzultaci s právníkem, který pomůže určit, kdo je za co odpovědný, a správně formulovat nároky,“ připomíná Smolík.
Rada: Nepodceňte »pojištění na blbost«
Finanční ránu rodině může způsobit i škoda, kterou dítě nechtěně způsobí. Vyplatí se tak mít uzavřené pojištění odpovědnosti, tzv. »pojistku na blbost«. „Bývá součástí pojištění domácnosti a vztahuje se na situace, kdy dítě nechtěně způsobí škodu jiné osobě – například poraní spoluhráče nebo poškodí vybavení tělocvičny,“ říká právník Smolík. Záleží ale na tom, jaké limity má rodina sjednané a zda událost včas nahlásí pojišťovně.
Kniha úrazů je pro školy povinná
Školy musí ze zákona vést knihu úrazů (stejně jako firmy). V případě úrazu pak o něm musí zpracovat hlášení a odeslat ho na zdravotní pojišťovnu dítěte i na Českou školní inspekci. Pro provozovatele kroužků to ale na rozdíl od škol není povinné a úraz dítěte nemusí ani nikam hlásit.
