Téměř třetinu (32 %) rodičů vyjde začátek školního roku na 1 až 3 tisíce korun. Částku od 3 do 5 tisíc zaplatí 29 % lidí, necelá čtvrtina (22 %) očekává výdaje vyšší než 5 tisíc korun. Jen zhruba každý devátý rodič plánuje, že zaplatí méně než tisícovku. Vyplývá to z průzkumu České bankovní asociace.
Rodiče hlídají ceny a plánují
Většina rodičů se snaží na školních výdajích maximálně šetřit. Hlídají si ceny zboží, využívají různé slevy a akce a mají připravený plán výdajů. „Více než polovinu lidí ovlivnil růst cen v posledních letech, který se negativně promítl při plánování školních výdajů. To se projevilo také odložením větších nákupů, například elektroniky pro děti,“ říká Zdeňka Hildová, ředitelka ČBA Educa. Čtvrtina rodičů pak podle ní byla nucena kvůli nárůstu cen omezit výdaje na školní výlety či zájmové kroužky.
Použité zboží není prohra
Největší výdaje očekávají podle průzkumu ČBA rodiče u elektroniky. Nákup mobilu pro dítě (zhruba 4000 – 8000 Kč) nebo notebooku (od 10 000 Kč) je pro rodinný rozpočet rána. Ušetřit ale i více než 50 % nákladů je možné nákupem z druhé ruky.
„Repasovaný laptop zvládne školní úkoly stejně dobře jako nový kus. Často má dokonce záruku a projde odbornou kontrolou,“ říká Zuzana Klhůfková z portálu Aukro. Nákup z druhé ruky není prohrou. „Vedle faktu, že vám pomůže něco ušetřit, podpoříte i životní prostředí. Výrobky a materiály by měly být v oběhu co nejdéle,“ dodává.
Rada: Zboží pečlivě zkontrolujte
Pokud se rozhodnete pro použitou výbavu, věnujte čas její kontrole. „U mobilního telefonu ověřte stav baterie, displeje a fotoaparátu, a ideálně se ptejte na záruku či možnost vrácení,“ upozorňuje Klhůfková. „A u notebooku sledujte kapacitu úložiště, výkon procesoru, výdrž baterie a funkčnost kamery s mikrofonem, aby bez problémů zvládl i online výuku,“ dodává.
Jak na nákupy v internetových bazarech
Při nákupech na internetových bazarech či na sociálních sítích je nutné být ve střehu. Jak upozorňuje právník Lukáš Zelený, odborník na práva spotřebitelů, založení profilu na inzertních portálech je tak snadné, že vedle množství poctivých prodejců můžete narazit také na podvodníky. „A opravdu to nejsou výjimečné situace,“ zdůrazňuje.
Není prodejce jako prodejce
Mezi nákupem použitého zboží v e-shopu a od běžné osoby v internetovém bazaru je zásadní rozdíl. Je tak důležité vědět, od koho nakupujete.
■ Použité zboží z e-shopu – při nákupu rozbaleného nebo jinak použitého zboží v e-shopu, tedy od podnikatele, vás zákon chrání více. Kromě známých výhod (jako možnosti od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu, povinnosti prodejce vyřídit vaši reklamaci do 30 dnů) ze zákona můžete prodejci vytknout vadu, která se na věci projeví.
Je tu ale možnost, že tato doba nebude obvyklé dva roky od převzetí věci, nýbrž že bude zkrácena jen na jeden rok. Vždy proto čtěte obchodní podmínky či reklamační řády. „I v případě koupě použité věci však platí takzvaná domněnka vadnosti. To znamená, že pokud se vada na zboží projeví v prvním roce od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při samotném převzetí. Je pak na podnikateli, aby při případném zamítnutí reklamace jednoznačně prokázal opak, třeba že jste si vadu způsobili sami,“ uvádí Mgr. Zelený.
■ Použité zboží z bazaru – při nákupu v online bazaru, případně na sociálních sítích (třeba na Facebook Marketplace), je většinou prodejce fyzickou osobou nepodnikající. V takovém případě vás zákon tolik nechrání, a tak je rozhodující, co bylo ujednáno v kupní smlouvě.
„Přesto platí, že jestliže zakoupené zboží neodpovídá inzerátu, můžete takovou vadu prodejci vytknout, a to ihned po jejím zjištění,“ říká právník. Skryté vady lze vytknout až do dvou let od převzetí věci, ale musíte to udělat hned, jak se vada projeví. Záleží také na tom, v jakém stavu věc kupujete. Vždy si proto porovnejte fotky a popis se skutečností a případně se hned ozvěte!
Rada: O vadě nemlčte!
Má zboží nějakou vadu? Můžete požadovat buď její odstranění, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Při podstatných nedostatcích navíc máte i právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení peněz.
5 rad pro bezpečné pořízení
Když chcete vybavit školáka batohem, mobilem nebo tabletem z druhé ruky, prodejce si důkladně proklepněte.
Zkontrolujte recenze
Na některých inzertních portálech je možné vkládat hodnocení prodejce kupujícími. Případné negativní recenze by vás měly upozornit na hrozící riziko.
Zjistěte si informace
„Ještě předtím, než prodejce oslovíte, detailně si prohlédněte jeho profil,“ radí právník. „Nebyl založen teprve před několika málo dny? Obsahuje fotografie, a pokud ano, jak jsou staré?“ říká. Jak ale dodává, chybějící aktuální fotky z prodejce automaticky podvodníka nedělají.
Prověřte prodejce i jinde
„Zadejte si jeho jméno do internetového vyhledávače. Pokud někdo v minulosti s konkrétním prodávajícím řešil problém, je možné, že svou špatnou zkušenost veřejně sdílel,“ doporučuje. Existují webové stránky nebo skupiny na sociálních sítích, které se snaží na podvodníky upozorňovat.
Porovnejte fotografie věci
Někteří podvodní prodejci využívají v inzerátech fotografie, které neoprávněně převzali z jiných nabídek. Zkuste se proto na dalších inzertních portálech (nebo pomocí internetového vyhledávače či nástroje umělé inteligence) podívat, zda na stejné fotky nenarazíte i jinde.
Řešte způsob nákupu
Vypadá prodejce důvěryhodně? Tak s ním začněte řešit podrobnosti platby a předání či zaslání věci. „Pokud vám ale od něj přijde zpráva s webovým odkazem, například kvůli dopravě, zpozorněte. Prostřednictvím odkazu nikdy nevyplňujte své platební ani jiné údaje. Obdržené webové odkazy vůbec neotevírejte!“ varuje odborník.
Rada: Co dělat při podvodu
Naletěli jste? Tohle udělejte:
● Nahlaste podvodníka inzertnímu portálu, aby ho mohl prověřit.
● Napište recenzi, aby se o vaší zkušenosti dozvěděli i další kupující.
● Pokud jste vyplnili platební údaje, kontaktujte svou banku, která vám navrhne další postup.
● Zablokujte si platební kartu a požádejte o novou. Jestliže je pro vás platební karta nezbytná, do doručení nové karty alespoň zablokujte možnost plateb přes internet a snižte si limity plateb na nezbytné minimum.
● Pokud máte podezření, že došlo k trestnému činu (třeba podvodu nebo poškozování spotřebitele), můžete se obrátit na policii.
Školačka Maruška (9) věnovala nemocným s lymfomem našetřené peníze poté, co se její máma léčila s tímto zhoubným onemocněním. Nezištný čin dojal zdravotníky královéhradecké fakultní nemocnice. archiv rodiny