Jarda (†43) nepřežil pád v Tatrách: Naposledy ho viděl oblíbený chatař
Jaromír z Česka vyrazil sám do Tater a už se nevrátil. Dva dny po jeho zmizení našli záchranáři jeho tělo pod Žabími plesy, kam se zřítil z výšky asi 300 metrů. Muž se podle horské služby zřejmě pošmykl na zledovatělém úseku cesty při výstupu na Rysy. Osudným se mu mohlo stát špatné počasí, které v těch dnech v horách panovalo. Naposledy ho viděli na chatě pod Rysy, kde ho hostil legendární chatař Viktor Beránek.
Legendární tatranský chatař Viktor Beránek byl možná posledním člověkem, který viděl Jaromíra živého. Turista dorazil na chatu pod Rysy v době, kdy se počasí prudce zhoršovalo, sedl si, ohřál se a po chvíli odešel. Nikomu ale neřekl, kam přesně míří.
„Seděl u nás v chatě a potom odešel. Kam se vydal, nikomu neřekl. Volala mi jeho rodina, jestli o něm něco nevím, ale nemohl jsem jim pomoci,“ řekl známý chatař slovenským médiím. Krátce po jeho výpovědi přišla od záchranářů zpráva, že Jaromíra našli mrtvého pod Žabími plesy.
Rodina s Jaromírem ztratila kontakt 14. října. Jeho známý Richard na sociálních sítích prosil veřejnost o pomoc a potvrdil, že kamarád zamířil právě na Rysy. Operační středisko Horskej záchrannej služby spustilo pátrací akci ve středu 15. října dopoledne. Záchranáři prohledávali horský terén a využívali i lokalizační služby operátorů, ale kvůli husté mlze a silnému větru nemohli nasadit vrtulník ani drony.
V průběhu akce byli svědky i další nebezpečné situace. Na zledovatělém a skobami jištěném chodníku uklouzl mladý Slovák a při pádu utrpěl poranění hlavy. Jakmile se počasí zlepšilo a mlha se roztrhala, mohli záchranáři konečně přivolat vrtulník. Krátce poté našli pod stěnou nad Žabími plesy tělo pohřešovaného Čecha. Pád z výšky byl podle záchranářů tak prudký, že Jaromír utrpěl zranění neslučitelná se životem.
Podle Horské záchranné služby panovaly ve vyšších polohách zimní podmínky. Na mnoha místech se držel led a sníh, což dělalo pohyb po stezkách mimořádně nebezpečným. Záchranáři zdůraznili, že pro bezpečný pohyb v takových podmínkách je nezbytné mít mačky a cepín. I malé uklouznutí se může stát osudným.
Viktor Beránek, který chatu pod Rysy spravoval neuvěřitelných 48 let, letos na podzim ve své funkci končí. Po desetiletích služby se stal živoucí legendou Tater a často varoval, že turisté podceňují sílu horského počasí.
