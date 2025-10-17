Nové detaily smrti politika Pavlíka (†38) na D1: Zabila ho vymrštěná dodávka
Na dálnici D1 ve směru do Bratislavy došlo ve středu k tragické nehodě. Po srážce nákladního vozu s dodávkou zemřel člen mimoparlamentní strany Demokrati Michal Pavlík (†38). Jak k nehodě došlo?
K dopravní nehodě došlo krátce před pátou hodinou ranní. „Podle dosud získaných informací došlo ke střetu nákladního motorového vozidla s dodávkou. Obě vozidla skončila mimo silnici,“ napsala na sociálních sítích slovenská policie. Politik Michal Pavlík na místě zemřel.
Jak k případu dodal deník Nový Čas, po poruše dodávky politik vůz odstavil k pravé krajnici. Následně zapnul výstražná světla a vystoupil. Když začal dodávku obcházet, zezadu v plné rychlosti narazil do odstaveného vozu kamion. Vymrštěná dodávka Michala usmrtila.
„Drahý Michal, táta, partner a náš kolega a kamarád. Nemůžeme uvěřit, že jsi nás dnes nad ránem navždy opustil. Prosíme všechny, kteří jste Michala znali, abyste mu věnovali laskavou vzpomínku. Vyslovujeme upřímnou soustrast rodině a blízkým,“ napsala mimoparlamentní strana Demokrati v prohlášení. Michal po sobě zanechal manželku a dvě děti. Rodinu o tragédii podle zmíněného deníku informoval sám šéf poslaneckého klubu Jaroslav Naď.
