Tipy na víkend: Signal Fest rozzáří Prahu! Výstava těl a Japonsko v Ostravě
Víkend 18. a 19. října bude zpočátku chladný. V sobotu čekejte i přeháňky, na horách už sněhové. Noc na neděli bude mrazivá. V neděli se ale vyčasí a bude jasno. Teploty kolem 12 stupňů. Není důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz pro vás připravili několik tipů na výlety.
- 1.
Signal Fest
Letošní Signal Festival v Praze od čtvrtka do neděle představí 20 instalací, z toho 7 exkluzivně ve vnitřní zóně Signal INSIDE. Ta je zpoplatněna, venkovní expozice jsou zdarma. Letos se můžete těšit na jeden videomapping na každé s festivalových tras. Poprvé v historii festivalu videomapping oživí věž Staroměstské radnice a po třech letech se vrátí na fasádu baziliky sv. Ludmily na náměstí Míru. Více najdete ZDE
- 2.
Den archeologie
Výlet do pravěku za Havranpírkem, Veveřicí nebo Kopčemem do příběhů Eduarda Štorcha můžete uskutečnit v sobotu od 13 hodin v Národním muzeu v Praze. Program se koná v rámci Mezinárodního dne archeologie. Další akce nabízí napříč republiku řada muzeí, zámků a institucí, které se historií zabývají.
- 3.
Podzim ve mlýně
V sobotu se koná v Hoslovicích na mlýně nedaleko Strakonic podzimní akce, která představí nejrůznější řemesla, jež se dříve běžně na vsi používala. Akce se uskuteční v prostorách nejstaršího a jedinečně dochovaného vodního mlýna v Čechách. Součástí je i jarmark, péci se bude chleba, připraveny jsou dílničky i folklorní program.
- 4.
Víkend Křišťálového údolí
Křišťálové údolí otevírá o víkendu své brány ve sklárnách, ateliérech, výrobních provozech, muzeích a školách. Skláři tak řadou akcí oslaví zapsání ruční výroby skla do seznamu UNESCO. Kam zajít, se dozvíte ZDE
- 5.
Výlovy rybníků
Po roce jsou opět naplánované napříč republikou výlovy rybníků. V sobotu se ho můžete zúčastnit u Podkostelního rybníka v jihočeské Putimi nebo v Bartošovicích na Novojičínsku, kde se konají Podzimní pooderské rybářské slavnosti. Nebude chybět stánkový prodej ryb i ochutnání čerstvých rybích specialit.
- 6.
Hubertova jízda
Celou sobotu se v areálu Eden v Bystřici nad Pernštejnem a okolo něj budou pohybovat nastrojení jezdci na koních a vozatajské kočáry. Koná se totiž tradiční Hubertova jízda. Na diváky čeká bohatý jezdecký program.
- 7.
Exota Olomouc
Největší papoušek světa ara hyacintový, tukani s ohromnými zobáky i vzácní papoušci krátkoocasí budou patřit k lákadlům mezinárodní výstavy Exota Olomouc, kterou od pátku do neděle ožije Výstaviště Flora Olomouc. K vidění bude zhruba 4000 ptáků 270 druhů! Vedle papoušků se představí i zoborožci, turaci či zástupci vodního ptactva včetně kachen, labutí, hus a tropických bažantů.
- 8.
Auta a motorky v Brně
Hned dvě velké akce mohou navštívit zájemci o motorismus v Brně. Na výstavišti se koná v sobotu od 8 do 15 hodin VeteránTechna – burza a výstava historických aut a motorek a na Masarykově okruhu se ve stejný den od 7 do 18 hodin sejdou milovníci tunningu. Zájemci se mohou projet i na závodním okruhu.
- 9.
Setkání sběratelů
Kulturní dům Delta v Břeclavi přivítá v neděli od 8 do 13 hodin sběratele z více než 200 oborů. Prohlédnout nebo vyměnit si tu můžete mince, poštovní známky, bankovky, pohledy, zápalkové krabičky, odznaky, medaile, staré hračky, minerály, pivní tácky, žvýkačkové obaly a mnoho dalšího.
- 10.
Miroslavské buchty
Soutěž o nejlepší buchtu nebo koláč, ať už slaný nebo sladký. Akce se koná v Miroslavi na Znojemsku v sobotu od 15 hodin v kulturním domě. K ochutnání budou i vína od místních vinařů.
- 11.
Japonsko v Ostravě
Umění čajového obřadu, ikebany, origami, kaligrafie, tajemsví tradičních japonských oděvů, ukázky bojových sportů, japonská gastronomie, animé popkultura, hudba a další program můžete zažít v pátek a sobotu v Ostravě při Festivalu japonské kultury. V pátek odpoledne buddhističtí mniši z chrámu Jagotosan Košodži z Nagoji dokonce veřejně oddají česko-japonský pár podle staré japonské svatební ceremonie. Program najdete ZDE
- 12.
Body Worlds
Kontroverzní výstava lidských těl Body Worlds je zpět v Česku. V prostorách OC Westfield v Praze na Chodově je k vidění na 200 exponátů, na kterých můžete vidět veškeré detaily od kůže přes svalstvo, kostru až k nervovému systému. Těla jsou zachycena v pohybu i ve chvílích klidu. K vidění jsou například i srovnání zdravých a nemocných orgánů. Výstavu můžete navštívit do dubna 2026.
- 13.
Svět dýní
S příchodem podzimu se do Botanické zahrady v Praze Troji vrací oblíbená výstava dýní. V areálu zahrady jsou připravena strašidelná aranžmá a dekorace. Kromě dýní všech možných barev, tvarů i velikostí se mohou těšit na pavouky, bubáky, čarodějnice, bludičky i strašidelný hrad. Zavítat sem můžete do 2. listopadu.
...kam ještě za dýněmi?
*Máslovice – Tradiční Máslovické dýňování se tento rok koná v sobotu od 13 hodin. Návštěvníci mohou vyřezávat a zdobit dýně a přihlásit je do soutěže o nejoriginálnější, nejveselejší a nejstrašidelnější dýni.
*Nelahozeves – Sobota plná tvoření, dlabání dýní i večerního lampionového průvodu je připravena v areálu zámku.
*Kunovice – v areálu Jízdy králů je připravena hallowenská výzdoba. V sobotu od 15 do 18 je připraven i program s dlabáním, dýňovými specialitami, soutěží o nejlepší štrúdl a dalšími akcemi.
*Drnholec - Svět dýní vystavuje na 3,5 tisíce oranžových plodů. Leží na zemi, slouží jako lampičky, je z nich vytvořen nápis, dům i srdce. Největším magnetem je ale pyramida, která připomíná stavbu indiánského kmene Mayů. Zavítat sem můžete do 17. listopadu. Více čtěte ZDE
* Staříč - Až 58 rozmanitých druhů dýní lze spatřit na výstavě v aboretu ve Staříči na Frýdecko-Místecku. Josu sáčástí halloweenské instalace. Více čtěte ZDE
- 14.
Lucy a Selam: Světové unikáty
Jedny z nejcennějších a nejstarších paleoantropologických exponátů na světě: 3,2 milionu let stará fosilie člověka Australopithecus afarensis pojmenovaná Lucy a kostra dítěte Selam, které je ještě o zhruba 150 tisíc let starší, jsou k vidění v Národním muzeu v Praze. Jde o světovou událost. Lucy je vystavována mimo svou zemi původu – Etiopii – podruhé a Selam vůbec poprvé. K vidění budou do 23. října. Více čtěte ZDE
- 15.
100 pokladů, 100 příběhů
V Národním muzeu v Praze je k vidění i další unikátní výstava. Více než sto vystavených předmětů z Národního palácového muzea na Tchaj-wanu představuje poklady ze sbírek čínských císařů, především z dynastie Čching, která vládla od poloviny 17. do počátku 20. století. Patrně nejunikátnější vystavovaný poklad je řezba hlávky zelí s kobylkou a sarančetem z jednoho kusu jadeitu. Významem se jí přezdívá »asijská Mona Lisa«. Vystavována je vůbec poprvé v Evropě. Unikátní je například i 14 metrů dlouhý svitek a řada dalších exponátů. Výstava je přístupná do konce roku.
- 16.
Vystavují kroniky
V pražském Klementinu můžete vidět unikátní výstavu ručních opisů Kosmovy či Dalimilovy kroniky. Jedná se o originály rukopisů, které se uchovaly v různých středoevropských knihovnách, ve Stockholmu a také ve sbírkách šlechtických rodů. Výstava potrvá kvůli požadavkům restaurátorů jen do 23. října. Expozice obsahuje i dalších vzácných 12 rukopisů od 12. do 17. století.
- 17.
Století železnice
Období od vzniku kolejové dopravy po konec zlatého věku železnice představuje výstava v Národním technickém muzeu v Praze. K vidění jsou autentické exponáty, například lokomotivní dvojkolí o váze 5,5 tuny, modely kolejových vozidel, dobové fotografie nebo interaktivní předměty a mnoho dalšího. Některé exponáty budou i k vyzkoušení. Zavítat sem můžete až do konce srpna příštího roku.
- 18.
Třeboň plná loutek
Zámek Třeboň pro návštěvníky připravil novou prohlídkovou trasu plnou loutek. V nových prostorách Zahradního křídla v šesti místnostech lidé uvidí na 700 originálních loutek z období let 1906 až 1940. Marionety jsou v dobových kostýmech a vidět je můžete včetně historických kulis, stolních divadel a divadelních rekvizit. Loutky jsou velké od 20 centimetrů do půl metru. Zapůjčeny byly ze soukromé sbírky. Obdivovat je tu můžete do konce roku.
- 19.
Šperky Velké Moravy
Nová výstava v Klenotnici Velké Moravy v Archeoskanzenu Modré na Uherskohradišťsku ukáže vzácné velkomoravské šperky, okrasy i užitkové předměty z raného středověku. K vidění budou archeologické nálezy z centrálních velkomoravských lokalit, Mikulčic, Starého Města a Pohanska u Břeclavi. Výstavu můžete navštívit až do prosince.
- 20.
Lego na Slavkově
Zámek Slavkov – Austerlitz u Brna se proměnil v obří hernu. Až do konce roku tu je k vidění mimořádně obsáhlá výstava Lega, která zahrnuje sběratelské speciality ze 70. a 90. let minulého století, sochy lego zvířat či robotické stavebnice. Hlavním lákadlem výstavy je diorama městečka s pohyblivou vlakovou soupravou. Samozřejmostí je obří herna plná kostiček pro děti.Fotogalerie49 fotografií