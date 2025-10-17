Tipy na víkend: Signal Fest rozzáří Prahu! Výstava těl a Japonsko v Ostravě

    Víkend 18. a 19. října bude zpočátku chladný. V sobotu čekejte i přeháňky, na horách už sněhové. Noc na neděli bude mrazivá. V neděli se ale vyčasí a bude jasno. Teploty kolem 12 stupňů.  Není důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz  pro vás připravili několik tipů na výlety.

  • 1.

    Signal Fest

    Letošní Signal Festival v Praze od čtvrtka do neděle představí 20 instalací, z toho 7 exkluzivně ve vnitřní zóně Signal INSIDE. Ta je zpoplatněna, venkovní expozice jsou zdarma. Letos se můžete těšit na jeden videomapping na každé s festivalových tras. Poprvé v historii festivalu videomapping oživí věž Staroměstské radnice a po třech letech se vrátí na fasádu baziliky sv. Ludmily na náměstí Míru. Více najdete ZDE

    Signal je festival digitální a kreativní kultury. Spojuje současné vizuální umění, městský prostor a moderní technologie.
    Autor: Signal Festival

  • 2.

    Den archeologie

    Výlet do pravěku za Havranpírkem, Veveřicí nebo Kopčemem do příběhů Eduarda Štorcha můžete uskutečnit v sobotu od 13 hodin v Národním muzeu v Praze. Program se koná v rámci Mezinárodního dne archeologie. Další akce nabízí napříč republiku řada muzeí, zámků a institucí, které se historií zabývají.

    Dny archeologie se konají na mnoha místech republiky.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 3.

    Podzim ve mlýně

    V sobotu se koná v Hoslovicích na mlýně nedaleko Strakonic podzimní akce, která představí nejrůznější řemesla, jež se dříve běžně na vsi používala. Akce se uskuteční v prostorách nejstaršího a jedinečně dochovaného vodního mlýna v Čechách. Součástí je i jarmark, péci se bude chleba, připraveny jsou dílničky i folklorní program.

    Podzim ve mlýně, poslední akce roku v Hoslovicích.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 4.

    Víkend Křišťálového údolí

    Křišťálové údolí otevírá o víkendu své brány ve sklárnách, ateliérech, výrobních provozech, muzeích a školách. Skláři tak řadou akcí oslaví zapsání ruční výroby skla do seznamu UNESCO.  Kam zajít, se dozvíte ZDE

    Skláři v Křišťálovém údolí ukáží, co umí.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 5.

    Výlovy rybníků

    Po roce jsou opět naplánované napříč republikou výlovy rybníků.  V sobotu se ho můžete zúčastnit u Podkostelního rybníka v jihočeské Putimi nebo v Bartošovicích na Novojičínsku, kde se konají Podzimní pooderské rybářské slavnosti. Nebude chybět stánkový prodej ryb i ochutnání čerstvých rybích specialit.

    Začínají výlovy rybníků.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 6.

    Hubertova jízda

    Celou sobotu se v areálu Eden v Bystřici nad Pernštejnem a okolo něj budou pohybovat nastrojení jezdci na koních a vozatajské kočáry. Koná se totiž tradiční Hubertova jízda. Na diváky čeká bohatý jezdecký program.

    Hubertova jízda v Bystřici nad Pernštejnem.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 7.

    Exota Olomouc

    Největší papoušek světa ara hyacintový, tukani s ohromnými zobáky i vzácní papoušci krátkoocasí budou patřit k lákadlům mezinárodní výstavy Exota Olomouc, kterou od pátku do neděle ožije Výstaviště Flora Olomouc. K vidění bude zhruba 4000 ptáků 270 druhů! Vedle papoušků se představí i zoborožci, turaci či zástupci vodního ptactva včetně kachen, labutí, hus a tropických bažantů.

    Výstava exotických papoušků ve Floře Olomouc.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 8.

    Auta a motorky v Brně

    Hned dvě velké akce mohou navštívit zájemci o motorismus v Brně. Na výstavišti se koná v sobotu od 8 do 15 hodin VeteránTechna – burza a výstava historických aut a motorek a na Masarykově okruhu se ve stejný den od 7 do 18 hodin sejdou milovníci tunningu. Zájemci se mohou projet i na závodním okruhu. 

    Setkání veteránů v Brně.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 9.

    Setkání sběratelů

    Kulturní dům Delta v Břeclavi přivítá v neděli od 8 do 13 hodin sběratele z více než 200 oborů. Prohlédnout nebo vyměnit si tu můžete mince, poštovní známky, bankovky, pohledy, zápalkové krabičky, odznaky, medaile, staré hračky, minerály, pivní tácky, žvýkačkové obaly a mnoho dalšího. 

    Setkání sběratelů v Břeclavi.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 10.

    Miroslavské buchty

    Soutěž o nejlepší buchtu nebo koláč, ať už slaný nebo sladký. Akce se koná v Miroslavi na Znojemsku v sobotu od 15 hodin v kulturním domě. K ochutnání budou i vína od místních vinařů.

    Soutěž o nejlepší buchty v Miroslavi.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 11.

    Japonsko v Ostravě

    Umění čajového obřadu, ikebany, origami, kaligrafie, tajemsví tradičních japonských oděvů, ukázky bojových sportů, japonská gastronomie, animé popkultura, hudba a další program můžete zažít v pátek a sobotu v Ostravě při Festivalu japonské kultury. V pátek odpoledne buddhističtí mniši z chrámu Jagotosan Košodži z Nagoji dokonce veřejně oddají česko-japonský pár podle staré japonské svatební ceremonie. Program najdete ZDE

    Festival japonské kultury v Ostravě.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 12.

    Body Worlds

    Kontroverzní výstava lidských těl Body Worlds je zpět v Česku. V prostorách OC Westfield v Praze na Chodově je k vidění na 200 exponátů, na kterých můžete vidět veškeré detaily od kůže přes svalstvo, kostru až k nervovému systému. Těla jsou zachycena v pohybu i ve chvílích klidu. K vidění jsou například i srovnání zdravých a nemocných orgánů. Výstavu můžete navštívit do dubna 2026.

    Výstava lidských těl Body Worlds je k vidění v OC Westfield v Praze na Chodově.
    Autor: Blesk:Alexandr Malachovsky

  • 13.

    Svět dýní

    S příchodem podzimu se do Botanické zahrady v Praze Troji vrací oblíbená výstava dýní. V areálu zahrady jsou připravena strašidelná aranžmá a dekorace. Kromě dýní všech možných barev, tvarů i velikostí se mohou těšit na pavouky, bubáky, čarodějnice, bludičky i strašidelný hrad. Zavítat sem můžete do 2. listopadu.

    ...kam ještě za dýněmi?

    *Máslovice – Tradiční Máslovické dýňování se tento rok koná v sobotu od 13 hodin. Návštěvníci mohou vyřezávat a zdobit dýně a přihlásit je do soutěže o nejoriginálnější, nejveselejší a nejstrašidelnější dýni.

     

    *Nelahozeves – Sobota plná tvoření, dlabání dýní i večerního lampionového průvodu je připravena v areálu zámku.

     

    *Kunovice – v areálu Jízdy králů je připravena hallowenská výzdoba. V sobotu od 15 do 18 je připraven i program s dlabáním, dýňovými specialitami, soutěží o nejlepší štrúdl a dalšími akcemi.

     

    *Drnholec - Svět dýní vystavuje na 3,5 tisíce oranžových plodů. Leží na zemi, slouží jako lampičky, je z nich vytvořen nápis, dům i srdce. Největším magnetem je ale pyramida, která připomíná stavbu indiánského kmene Mayů. Zavítat sem můžete do 17. listopadu. Více čtěte ZDE

     

    * Staříč - Až 58 rozmanitých druhů dýní lze spatřit na výstavě v aboretu ve Staříči na Frýdecko-Místecku. Josu sáčástí halloweenské instalace. Více čtěte ZDE

    Výstava dýní v Botanické zahradě v Praze Troji.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 14.

    Lucy a Selam: Světové unikáty

    Jedny z nejcennějších a nejstarších paleoantropologických exponátů na světě: 3,2 milionu let stará fosilie člověka Australopithecus afarensis pojmenovaná Lucy a kostra dítěte Selam, které je ještě o zhruba 150 tisíc let starší, jsou k vidění v Národním muzeu v Praze. Jde o světovou událost. Lucy je vystavována mimo svou zemi původu – Etiopii – podruhé a Selam vůbec poprvé. K vidění budou do 23. října. Více čtěte ZDE

    Národní muzeum v Praze vystavuje jedny z nejcennějších a nejstarších exponátů našich předků na světě.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 15.

    100 pokladů, 100 příběhů

    V Národním muzeu v Praze je k vidění i další unikátní výstava. Více než sto vystavených předmětů z  Národního palácového muzea na Tchaj-wanu představuje poklady ze sbírek čínských císařů, především z dynastie Čching, která vládla od poloviny 17. do počátku 20. století. Patrně nejunikátnější vystavovaný poklad je řezba hlávky zelí s kobylkou a sarančetem z jednoho kusu jadeitu. Významem se jí přezdívá »asijská Mona Lisa«. Vystavována je vůbec poprvé v Evropě. Unikátní je například i 14 metrů dlouhý svitek a řada dalších exponátů. Výstava je přístupná do konce roku.

    Více než sto vystavených předmětů z Národního palácového muzea na Tchaj-wanu představuje poklady ze sbírek čínských císařů. Vidět je můžete v Národním muzeu v Praze.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 16.

    Vystavují kroniky

    V pražském Klementinu můžete vidět unikátní výstavu ručních opisů Kosmovy či Dalimilovy kroniky. Jedná se o originály rukopisů, které se uchovaly v různých středoevropských knihovnách, ve Stockholmu a také ve sbírkách šlechtických rodů. Výstava potrvá kvůli požadavkům restaurátorů jen do 23. října. Expozice obsahuje i dalších vzácných 12 rukopisů od 12. do 17. století.

    V pražském Klementinu je k vidění Kosmova kronika a další vzácné středověké spisy.
    Autor: ČTK / Říhová Michaela

  • 17.

    Století železnice

    Období od vzniku kolejové dopravy po konec zlatého věku železnice představuje výstava v Národním technickém muzeu v Praze. K vidění jsou autentické exponáty, například lokomotivní dvojkolí o váze 5,5 tuny, modely kolejových vozidel, dobové fotografie nebo interaktivní předměty a mnoho dalšího. Některé exponáty budou i k vyzkoušení. Zavítat sem můžete až do konce srpna příštího roku.

    Výstava v Národním technickém muzeu v Praze představuje začátky železnice.
    Autor: ČTK / Deml Ondřej

  • 18.

    Třeboň plná loutek

    Zámek Třeboň pro návštěvníky připravil novou prohlídkovou trasu plnou loutek. V nových prostorách Zahradního křídla v šesti místnostech lidé uvidí na 700 originálních loutek z období let 1906 až 1940. Marionety jsou v dobových kostýmech a vidět je můžete včetně historických kulis, stolních divadel a divadelních rekvizit. Loutky jsou velké od 20 centimetrů do půl metru. Zapůjčeny byly ze soukromé sbírky. Obdivovat je tu můžete do konce roku.

    Zámek Třeboň hostí výstavu 700 loutek.
    Autor: ČTK / Václav Pancer

  • 19.

    Šperky Velké Moravy

    Nová výstava v Klenotnici Velké Moravy v Archeoskanzenu Modré na Uherskohradišťsku ukáže vzácné velkomoravské šperky, okrasy i užitkové předměty z raného středověku. K vidění budou archeologické nálezy z centrálních velkomoravských lokalit, Mikulčic, Starého Města a Pohanska u Břeclavi. Výstavu můžete navštívit až do prosince.

    Šperky Velké Moravy v Archeoskanzenu Modrá.
    Autor: Blesk:Slávka Červená

  • 20.

    Lego na Slavkově

    Zámek Slavkov – Austerlitz u Brna se proměnil v obří hernu. Až do konce roku tu je k vidění mimořádně obsáhlá výstava Lega, která zahrnuje sběratelské speciality ze 70. a 90. let minulého století, sochy lego zvířat či robotické stavebnice. Hlavním lákadlem výstavy je diorama městečka s pohyblivou vlakovou soupravou. Samozřejmostí je obří herna plná kostiček pro děti.

    Lego ve Slavkově u Brna.
    Autor: CzechTourist, archiv pořadatelů a Blesku
Máte k článku podnět nebo připomínku?

