Sex v hotelovém bazénu na Mallorce! Nemravné hrátky páru viděly i děti

16. října 2025
Dva němečtí turisté si zadělali na pořádný malér. V hotelovém bazénu Port d'Andratx na Mallorce se totiž oddávali sexuálním hrátkám. Vůbec jim přitom nevadilo, že se kolem pohybují další hosté včetně dětí! Na varování pár nereagoval, oba turisté zaplatí tučnou pokutu.

K incidentu došlo už 13. srpna 2024. Pár se začal nejdříve vášnivě líbat, poté si svlékli plavky a před očima hostů se začali oddávat sexu. Jak okomentoval server Ultima Hora, na varování ostatních nikdo z nich nereagoval. 

Na základě oznámení hotelem se případem začaly zabývat úřady. Němci jsou obviněni z obscénního obtěžování nezletilých osob. Po více než roce tak státní zastupitelství vyžaduje zaplatit tučnou pokutu. Oba turisté mohou zaplatit i více než 130 tisíc korun! O skutečné výši pokuty v nejbližší době rozhodne soud. 

