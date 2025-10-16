Torzo divočáka mezi paneláky: Muž v Olomouci boural prase zavěšené na sušáku
Velké haló vyvolal v Olomouci muž, který na sušáku mezi paneláky boural divočáka. Pohoršení lidé zalarmovali městskou policii. Další ale měli pro amatérského řezníka pochopení. A pochybení neshledali ani úředníci.
Pan Petr si na zvěřině rád pošmákne. Divoké prase koupil v celku, vyvstala ale otázka, kde ho naporcuje. Zvolil ze svého pohledu nejmenší zlo. Prase zkušeně zavěsil na sušák před bytovkou a dal se do díla. „Nemám kde jinde to dělat. Přece to nebudu dělat třeba v obýváku,“ řekl pro CNN Prima NEWS.
Záhy už ale amatérskému řezníkovi „asistovali“ strážníci. Ti na místo do Kmochovy ulice vyjeli na telefonické oznámení. „Muž předložil dokumenty týkající se původu a nabytí zvířete. Na základě zjištěných skutečností byla celá věc následně konzultována s několika odbornými subjekty státní správy, kdy výsledkem nebylo zjištěno porušení právních předpisů souvislosti s uvedeným případem,“ uvedl mluvčí olomouckých strážníků Petr Čunderle.
Pochybení neshledala ani Státní veterinární správa. „Jelikož jde zcela zjevně o přípravu potravin pro soukromou a domácí spotřebu, nevztahují se na ně hygienické požadavky veterinární legislativy. Jejím porušením by bylo pouze, pokud by existoval důkaz, že maso z tohoto kusu uloveného prasete divokého bylo uvedeno na trh,“ sdělil její mluvčí Petr Vorlíček.
Lidé, kteří volali strážníky, si nejspíše mysleli, že pohled na prasečí torzo vyděsí děti. „Je to zvláštní, já bych to asi úplně nedělal,“ komentoval bourání prasete jeden z místních. Jenže s tím se ne každý ztotožní. „Patří to k životu. Maso se někde získává. Možná je lepší, když to uvidí takto a vysvětlím jim, jak to funguje,“ řekla matka u nedalekého dětského hřiště. Děti podle ní potřebují kontakt s realitou.
Stejného názoru je i šéf Hospodářské komory v Olomouci Radim Kašpar. „Aspoň děcka a okolí uvidí, že maso neroste v mrazáku supermarketu. Tohle je realita, normální život. Když bydlí myslivec v paneláku, má omezené možnosti, no. Za mě super,“ uvedl. A protože pan Petr plánuje konzumovat zvěřinu i nadále, je možné, že jej sousedé uvidí příště porcovat venku na věšáku třeba srnu.
Za me super! , jsem take myslivec, at si sidliste nehraje na honoraci ubizenou spatnym vyhledem. Mne zase vadi sledovat sousedovy grilovacky nebo ohnostroj a taky s tim nic nenadelam.