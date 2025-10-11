Výzkum prováděli vědci pod vedením vedoucího Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Jiřího Macháčka. Ten upozornil, že se Slované výrazně odlišovali od Germánů.
Germáni byli na maso
„Zjistili jsme, že první Slované v 6. až 7. století, ale i za Velké Moravy konzumovali nejčastěji mléko, proso a med. Lišili se tím od Germánů, kteří preferovali vepřové maso,“ zdůraznil Macháček.
Svá zjištění opírají vědci o analýzy zbytků potravin, které se zachovaly ve střepech hrnců a rozboru uhlíku v lidských kostech. Z nich vyplynulo i to, že nejčastější pochutinou Slovanů byla jáhlová kaše s medem, a to po mnoho generací.
VIDEO: Návštěvníci Slovanského hradiště u Mikulčic mohli vidět ukázku bitvy z 9. století.
Návštěvníci Slovanského hradiště u Mikulčic mohli vidět ukázku bitvy z 9. století. Hynek Zdeněk