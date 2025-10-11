Výzkum prováděli vědci pod vedením vedoucího Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Jiřího Macháčka. Ten upozornil, že se Slované výrazně odlišovali od Germánů.

Do časů Velkomoravské říše mohli o víkendu nahlédnout Slovanského hradiště v Mikulčicích.

Germáni byli na maso

„Zjistili jsme, že první Slované v 6. až 7. století, ale i za Velké Moravy konzumovali nejčastěji mléko, proso a med. Lišili se tím od Germánů, kteří preferovali vepřové maso,“ zdůraznil Macháček.

Svá zjištění opírají vědci o analýzy zbytků potravin, které se zachovaly ve střepech hrnců a rozboru uhlíku v lidských kostech. Z nich vyplynulo i to, že nejčastější pochutinou Slovanů byla jáhlová kaše s medem, a to po mnoho generací.

Podle vědců byly rozdíly mezi oběma etniky nejen ve stravě, ale i v genetice, náboženství, kultuře a způsobu života. „Zatímco Slované jsou spojováni s migrační vlnou, Germáni žili usedlým životem. U Slovanů jasně dominovala kaše, Germáni se jí vyhýbali,“ dodal Macháček.
Autor: Hynek Zdeněk

