Zalesklo se pár mečů, bojištěm ale svištěly hlavně sekery, tzv. bradatice. „Přestože bylo na velkomoravském nalezišti nalezeno přes dva tisíce hrobů, bylo v nich uloženo jen sedmnáct mečů. Rozhodně nebyly typickou zbraní tehdejších bojovníků, ale měla je jen elita,“ vysvětlili organizátoři akce.
Improvizovaným bojištěm létaly i šípy, vystřelované z luků, které byly vyrobeny přesně podle nalezených zbytků archeology. Luky byly hodně dlouhé a podle všeho přesné. „Slované je vyráběli z tisu,“
dodal při simulované bitvě moderátor akce.
Návštěvníci Slovanského hradiště u Mikulčic mohli vidět ukázku bitvy z 9. století. Hynek Zdeněk
Pomyslnými protivníky Velkomoravanů byli Varjagové, čili východní verze proslulých Vikingů. „Zda ovšem k takovému boji někdy došlo, nevíme,“ přiznali pořadatelé.
Velkomoravská říše zahrnovala části dnešní Moravy, Slovenska, Rakouska a Maďarska. Existovala přibližně v letech 833 až 907, přičemž počátek je spojován s Mojmírem, který tehdy vyhnal Pribinu z Nitranska a jeho knížectví připojil ke svému. Zánik říše je spojován s nájezdy maďarských kočovníků.
Do časů Velkomoravské říše mohli o víkendu nahlédnout Slovanského hradiště v Mikulčicích.
Autor: Hynek Zdeněk