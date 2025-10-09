Strach rodičů v Litoměřicích: Cizí muž chtěl odvést školačku od ZŠ!

Policie (ilustrační foto).
Policie (ilustrační foto).  (Autor: Profimedia)
Autor: jel - 
9. října 2025
13:24

Děsivý incident se stal v minulých dnech u ZŠ Havlíčkova v Litoměřicích. Neznámý muž se tam pokusil odvést devítiletou žačku. Policie se případem zabývá, posílila u škol hlídky a vedení města varovalo rodiče a další školy.

O případu jako první informovala TN.cz. Děti si po vyučování pod dozorem vychovatelek hrály na zahradě školy. Ředitelka Blanka Ježková popsala, že devítiletá žáčka při hře na schovávanou odběhla tak, že na ni dozorující pedagožky neviděly. Po chvíli se vrátila s tím, že ji nějaký pán vzal za ruku a chtěl, aby šla s ním. Ona se mu ale vytrhla a utekla.

Vychovatelky okamžitě zalarmovali policii. Její mluvčí Miroslava Glogovská potvrdila, že se případem zabývají a posílily ve městě hlídky u škol. Muže se zatím dopadnout nepodařilo.

Varování školám vydalo také město Litoměřice. S tím, že mají o incidentu informovat rodiče, děti, učitele i vychovatele.

