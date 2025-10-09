Pohřešovaný Libor měl v oblibě několik lokalit, mezi nimi i vojenský prostor Březina, kam policisté vyrazili, bez úspěchu. Také další místa se ukázal jako lichá. Policie se proto obrátila na veřejnost, zda o pohybu Libora Lusky někdo neví.
„Do pátrací akce se zapojily desítky policistů, dobrovolných i profesionálních hasičů. Ze vzduchu pomáhaly drony, na zemi pátrání podpořili psovodi a čtyřkolky,“ uvedl pro novinky.cz policejní mluvčí Petr Vala.
Libor Luska je pohřešovaný od 25. září, zmizel ale mnohem dříve. „Rodina jeho zmizení oznámila až po třech týdnech, kdy byl pro své okolí nedostupný a nikdo jej neviděl,“ dodal Vala.
Muž je štíhlý, vysoký zhruba 175 cm. Nosí brýle a krátce střižené kaštanové vlasy. Na levém rameni má vytetovaného draka, který sahá až do poloviny ruky. Není nebezpečný a netrpí žádnou nakažlivou chorobou. Pokud jste jej viděli, volejte na linku 158.
