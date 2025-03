Kam se poděl Theodor Šteif (7) z Brněnska? Jihomoravští policisté vyhlásili pátraní po školákovi drobné postavy. To organizuje na vlastní pěst na sociálních sítích i chlapcova máma. Podle jejich slov jí ho nevrátil jeho otec Jiří D., už odsouzený za násilí.

„Prosíme všechny o pomoc při hledání mého pohřešovaného syna Theodora Šteifa. S největší pravděpodobností se pohybuje v doprovodu Jiřího D. (výška cca 190 cm, věk: 48 let),“ napsala na facebooku Petra Šteifová, která upřesnila, že se jedná o otce dítěte.



Dceru vrátil, syna si nechal

Otec matku chlapce dlouhodobě týral. Když přetekla pověstná kapka, obrátila se na soud. „Uložil mu trest dva roky vězení. Rozsudek zatím není pravomocný," řekl pro Blesk.cz dědeček pohřešovaného chlapce. Otec měl přesto právo brát své dvě děti jednou za 14 dnů k sobě na víkend.

„Ve čtvrtek 27. února si obě děti odvezl, vrátil ovšem pouze holčičku. Theodora nepřivezl. V úterý 4. března si požádal o předběžné opatření, aby mohl mít chlapce v péči. Soud to zamítl. Od té doby má vypnutý mobil a nezdržuje se v místě svého bydliště," uvedl chlapcův dědeček.

Miluje matematiku

Chlapce by si podle něj mohl někdo všimnout díky tomu, že má na svůj věk nevšední zájem o matematiku. „Neustále nahlas něco počítá. Taky má rád auta. Pozná jednotlivé značky. Jaké má na sobě oblečení je těžko říci," dodal dědeček hocha.

Zmizením chlapce se zabývá i policie. „Pátrání jsme vyhlásili v pondělí 10. března na základě oznámení chlapcovy matky. Podle jejich slov by měl být se svým otcem. Vzhledem k tomu, že se jedná o blízkého příbuzného, nepředpokládáme, že by měl být v ohrožení. Co se týče vyhlášení pátrání po otci chlapce, tak k tomu se zatím nemohu vyjadřovat," řekla mluvčí policie Dagmar Čírtková.

Theo má hubenou postavu, hnědé vlasy i oči. „Pokud jste někoho z nich viděli, či máte jakoukoliv informaci o jejich aktuální poloze, informujte prosím mě, nebo volejte přímo Policii ČR na čísle 158,“ vyzvala veřejnost matka hocha.

