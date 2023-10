13 hodin strachu ukončil pozorný Boris: V Hradci Králové našel pohřešovanou dívku

Dlouhých 13 hodin trvalo pátrání po dívce z Hradce Králové. Do pátrací akce v okolí města se zapojily desítky policistů a strážníků. Jejich úkolem bylo prověřit desítky míst, kde by se pohřešovaná mohla nacházet, pátrání ale dlouhou dobu nikam nevedlo.

Kromě policistů se do akce zapojila rodina, blízcí a částečně také veřejnost. A tento krok byl nakonec nejúspěšnější. Stačil totiž jeden postřeh pozorného muže, který dívku poznal. „Dívka, které jsem si všiml, odpovídala popisu. Zprvu jsem nevěřil, že by to mohla být ona, ale nedalo mi to. Sám mám děti a s dětmi pracuji i v práci. Když jsem zjistil, že jde o tu hledanou slečnu, hodně se mi ulevilo,“ líčí zpětně své pocity Boris Váňa, který stál u vypátrání dívky.

Jeho správná reakce potěšila i samotné policisty, kteří mu nakonec poděkovali. „Vážíme si upřímně Vašeho přístupu a všímavosti, která sehrála tu největší a hlavně nejcennější roli. Děkujeme za to, jak jste se zachoval,“ uvedl ředitel královéhradecké policie Petr Sehnoutka. Ředitel policie chtěl Váňu osobně poznat a poděkovat mu.