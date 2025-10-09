„V souvislosti s výhružnými emaily hrozícími otravou vody ricinem v Brně, žádáme veřejnost o pomoc při zjištění totožnosti svědků zachycených na fotografiích. Pohybovali se v ulici Vodní v Brně v blízkosti výdejních boxů zásilkových společností,“ uvedli policisté na síti X.
Upozorňují přitom, že se výhružky opakují. „Obdrželi jsme další výhružku ricinem obsaženým v lahvích s vodou,“ potvrdili vyšetřovatelé. Policisté proto apelují na všechny, kdo by mohli mít jakékoli informace, aby se okamžitě ozvali na linku 158.
Zatím není jasné, zda se jedná o stejného pachatele jako v předchozím případě, nebo o někoho, kdo se chce na vlně strachu přiživit. Odborníci ale varují, že ricin patří k nejnebezpečnějším jedům na světě – už miliardtiny gramu mohou být smrtelné.
