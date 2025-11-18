Drama v Libouchci: Vůz spadl do potoka! Muži ve vážném stavu
Noc v Libouchci na Ústecku narušila těžká dopravní nehoda. Osobní auto vyjelo z hlavní silnice a skončilo v korytě Jílovského potoka. Uvnitř zůstali zaklínění dva muži, jejichž stav je podle záchranářů velmi vážný. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému a silnice byla po dobu zásahu uzavřená.
V pondělí 17. listopadu osobní automobil vyjel z vozovky a propadl se do koryta Jílovského potoka. Hasiči, policisté i zdravotníci dorazili během několika minut. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje popsal zásah na sociálních sítích.
„Po příjezdu na místo hasiči stabilizovali havarované vozidlo a následně vyprostili dvě osoby, které byly uvnitř zaklíněny. Do koryta potoka hasiči položili sorpční hady, aby zachytili uniklé provozní kapaliny,“ popsali hasiči zásah na svém facebooku.
Vytažení zdemolovaného vozu zajistil těžký vyprošťovací automobil, protože auto uvízlo hluboko v korytě. Zdravotnická záchranná služba potvrdila, že oba muži utrpěli velmi těžká zranění a museli být okamžitě transportováni do traumacentra. Po stabilizaci na místě je sanitky odvezly do ústecké nemocnice.
Vyšetřovatelé nyní mapují situaci a budou zjišťovat, zda roli sehrála rychlost, únava, technická závada nebo stav vozovky po deštích.
