V ústeckém paneláku hořel byt: Při požáru se zranili dva lidi
Dramatické záběry z noci na úterý zachycují, jak z oken panelového domu ve Větrné ulici šlehají plameny. Oheň vypukl krátce po půlnoci v bytě v osmém patře a rozšířil se i na přilehlou lodžii. Z domu se samovolně evakuovalo 33 lidí, dva byli zraněni – jeden z nich skončil v nemocnici po nadýchání kouře.
Požár byl ohlášen 21. října krátce po půl jedné ráno. Na místo okamžitě vyrazilo pět jednotek hasičů. Oheň se rychle rozšířil do vnitřních prostor a hustý kouř zaplnil část společných chodeb. Na videu pořízeném svědky je vidět, jak plameny šlehají z lodžie, zatímco hasiči zasahují z výškové plošiny a snaží se dostat oheň pod kontrolu.
Zásah trval přes hodinu. Požár se podařilo lokalizovat v jednu ráno a zcela zlikvidovat po půl druhé. „Hasiči okamžitě zahájili hasební práce – zásah probíhal jak zevnitř objektu, tak zvenčí pomocí výškové techniky,“ popsal Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje na svém webu.
Po uhašení následovala kontrola termokamerou a odvětrání zakouřených chodeb. Dvě zraněné osoby byly po prvotním ošetření předány do péče zdravotníků. Záchranáři potvrdili, že muže zasaženého kouřem převezli do ústecké nemocnice.
Z panelového domu odešlo během zásahu 33 obyvatel. Po ukončení hašení se většina z nich mohla vrátit zpět do svých bytů. Příčina požáru a výše škody jsou nyní předmětem vyšetřování.
