Děti (8 až 10) brutálně napadly mladší holčičku: Znásilnění, bití, škrcení a pokus o vraždu
Malá holčička (5) prožila extrémní trauma. Skupina tří dětí ve věku od 8 do 10 let ji zatáhla do pole a tam s ní hromadně prováděly ohavnosti. Bily ji, znásilňovaly, kousaly, škubaly vlasy a škrtily. Holčičku záchranáři museli hospitalizovat. Nebyla vznesena žádná obvinění.
Strašlivá událost, která se stala 13. září v Ohiu, dodnes rezonuje médii. Dcerku Antavie Kennibrewové, hlídala její známá, když se malá holčička ztratila. Podle televizního zpravodajství 19 News ji odvedla skupinka přátelsky vypadajících dětí za ruku do pole.
Tam se chování dětí úplně změnilo. Začaly malou holčičku svlékat a u toho ji mlátit. Strkaly jí klacky do intimních partií a znásilňovaly ji. Měly ji kousat, aby nevzdorovala a skalpovaly jí hlavu. Když upadla do bezvědomí, děti ji na poli nechaly s oblečením poházeným kolem a šly si hrát.
Známá dívenku hledala a ptala se této skupiny dětí, jestli ji neviděly. Koukaly se jí do očí a tvrdily, že ne. Později za ní samy přišly s jejich matkou a ukázaly, kde holčička leží. Byla k nepoznání, fialová, otékalá, bez vlasů a úplně zničená. Záchranáři ji odvezli do nemocnice. Od té doby si dívka léčí hlavně trauma, které v ní brutální zážitek zanechal, uvádí Yahoo News.
„Mentálně na tom není dobře. Já také ne. Hroutí se a mluví o sebevraždě. Nenávidí mluvit o tom, co se jí stalo. Má terapeuta a sobě ho zařídím také, nemůžu spát ani jíst. Stále opakovaně vidím obrázky mého dítěte v té situaci,“ popsala matka na Facebooku, kde zároveň prosí o spravedlnost.
„Děti prý nemohou být obviněné, protože jim je 8 a 9 let, přestože znásilnily, bily a pokusily se zabít mou dceru. Potřebuji pomoct a potřebuji spravedlnost pro mou holčičku,“ dodala. Maminka se obrátila na nejrůznější orgány a domáhá se trestu pro agresory, zatím ale nebylo vznesené žádné oficiální obviněn.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.