Smrt v ohnivém pekle: Úspěšný podnikatel (†63) uhořel ve svém Aston Martinu
Britský podnikatel David Barral, bývalý generální ředitel pojišťovny Aviva, zahynul při nehodě svého luxusního vozu. Aston Martin sjel z vozovky a narazil do stromu, po nárazu začal hořet. Rodina i kolegové z finančního světa na něj vzpomínají.
K tragické nehodě došlo v úterý 14. října odpoledne na silnici mezi městy Bardsey a Collingham. Podle místní policie řídil Barral šedý vůz Aston Martin DBX SUV, když automobil z dosud neznámých příčin sjel z cesty a čelně narazil do stromu. Po nárazu vozidlo vzplálo a plameny jej zcela pohltily. Záchranáři už muži nemohli pomoci.
Úspěšný podnikatel pocházel ze skotského East Kilbride a žil s rodinou v severoanglickém Harrogate. V pojišťovně Aviva působil od roku 1999 a v roce 2011 se stal generálním ředitelem pro Velkou Británii a Irsko. Z firmy odešel v roce 2015, poté zastával předsednické posty v několika společnostech.
„Jsme naprosto zdrceni ztrátou toho nejúžasnějšího člověka. Odpočívej v pokoji, Davide, budeš nám všem velmi chybět,“ uvedla jeho rodina ve veřejném prohlášení.
Vzpomínky na zesnulého manažera zaplavily sociální sítě, kde lidé z oboru popisují Barrala jako laskavého, vstřícného a inspirativního člověka. „Odpočívej v pokoji, byl jsi skvělý člověk,“ napsal jeden z uživatelů. „S Davidem jsem se několikrát setkal při práci pro dodavatele Avivy, byl vždy vstřícný a ochotný věnovat svůj čas,“ vzpomínal další.
Otec tří dětí za sebou měl více než třicetiletou kariéru v pojišťovnictví. V minulosti vzpomínal, že začínal jako podomní prodejce od domu k domu. V rozhovorech se netajil ani svými životními sny – přál si „být co nejlepší, vidět své děti šťastné a bez dluhů, ulovit marlína a projet se na harleji,“ napsal britský deník Daily Mail.
Vyšetřování nehody nadále probíhá.
