Smrt v ohnivém pekle: Úspěšný podnikatel (†63) uhořel ve svém Aston Martinu

Bývalý šéf pojišťovny Aviva David Barral (†63) zahynul po nárazu svého Aston Martinu do stromu.
Bývalý šéf pojišťovny Aviva David Barral (†63) zahynul po nárazu svého Aston Martinu do stromu.
Bývalý šéf pojišťovny Aviva David Barral (†63) zahynul po nárazu svého Aston Martinu do stromu.
Bývalý šéf pojišťovny Aviva David Barral (†63) zahynul po nárazu svého Aston Martinu do stromu.
Bývalý šéf pojišťovny Aviva David Barral (†63) zahynul po nárazu svého Aston Martinu do stromu.
Autor: sgr - 
19. října 2025
05:00

Britský podnikatel David Barral, bývalý generální ředitel pojišťovny Aviva, zahynul při nehodě svého luxusního vozu. Aston Martin sjel z vozovky a narazil do stromu, po nárazu začal hořet. Rodina i kolegové z finančního světa na něj vzpomínají.

K tragické nehodě došlo v úterý 14. října odpoledne na silnici mezi městy Bardsey a Collingham. Podle místní policie řídil Barral šedý vůz Aston Martin DBX SUV, když automobil z dosud neznámých příčin sjel z cesty a čelně narazil do stromu. Po nárazu vozidlo vzplálo a plameny jej zcela pohltily. Záchranáři už muži nemohli pomoci.

Úspěšný podnikatel pocházel ze skotského East Kilbride a žil s rodinou v severoanglickém Harrogate. V pojišťovně Aviva působil od roku 1999 a v roce 2011 se stal generálním ředitelem pro Velkou Británii a Irsko. Z firmy odešel v roce 2015, poté zastával předsednické posty v několika společnostech.

„Jsme naprosto zdrceni ztrátou toho nejúžasnějšího člověka. Odpočívej v pokoji, Davide, budeš nám všem velmi chybět,“ uvedla jeho rodina ve veřejném prohlášení. 

Vzpomínky na zesnulého manažera zaplavily sociální sítě, kde lidé z oboru popisují Barrala jako laskavého, vstřícného a inspirativního člověka. „Odpočívej v pokoji, byl jsi skvělý člověk,“ napsal jeden z uživatelů. „S Davidem jsem se několikrát setkal při práci pro dodavatele Avivy, byl vždy vstřícný a ochotný věnovat svůj čas,“ vzpomínal další.

Otec tří dětí za sebou měl více než třicetiletou kariéru v pojišťovnictví. V minulosti vzpomínal, že začínal jako podomní prodejce od domu k domu. V rozhovorech se netajil ani svými životními sny – přál si „být co nejlepší, vidět své děti šťastné a bez dluhů, ulovit marlína a projet se na harleji,“ napsal britský deník Daily Mail.

Vyšetřování nehody nadále probíhá.

Bývalý šéf pojišťovny Aviva David Barral (†63) zahynul po nárazu svého Aston Martinu do stromu.
Bývalý šéf pojišťovny Aviva David Barral (†63) zahynul po nárazu svého Aston Martinu do stromu.
Bývalý šéf pojišťovny Aviva David Barral (†63) zahynul po nárazu svého Aston Martinu do stromu.
Bývalý šéf pojišťovny Aviva David Barral (†63) zahynul po nárazu svého Aston Martinu do stromu.
Bývalý šéf pojišťovny Aviva David Barral (†63) zahynul po nárazu svého Aston Martinu do stromu.

Témata:
smrtotecautonehodapodnikatelmanželplamenymanažerpojišťovnapojišťovnictvírodinastromIrskogenerální ředitelAston MartinHarrogateSpojené královstvíAvivaDavid BarralAston Martin DBXVirgin WinesEast Kilbride
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud