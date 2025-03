Byla Masarykova smrt vražda? Policie dostane důkazy ze zahraničí, hlásí se i svědci!

Policie obdrží v nejbližších dnech překlad větší části dokumentů zahraničních diplomatických a zpravodajských služeb, které by mohly vnést světlo do úmrtí někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Na základě znovuotevření případu se policistům také přihlásila řada občanů, kteří chtějí poskytnout svá svědectví. ČTK a Českému rozhlasu to řekl ředitel Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) Dalimil Sypták.

Syn prvního československého prezidenta zemřel v noci na 10. března 1948 po pádu z okna Černínského paláce v Praze. Co se předtím v jeho služebním bytě stalo, je předmětem spekulací. Podle oficiální dobové verze spáchal sebevraždu, policejní ÚDV má ale nyní nové podezření na vraždu. Důvodem jsou právě listiny z diplomatických archivů Francie, USA a Velké Británie.

„V současné době probíhají překlady materiálů, které jsme obdrželi z diplomatických a zpravodajských služeb. Zhruba dvě třetiny už jsou přeložené a obdržíme je v nejbližších dnech,“ uvedl Sypták. Dokumenty, které loni v létě získalo české ministerstvo zahraničí, bude policie porovnávat s informacemi, které zná už z dřívějška.

„Samozřejmě jsme si vědomi toho, že k události došlo před téměř osmi desítkami let,“ podotkl šéf ÚDV. Informace, které získávaly vlády jednotlivých zemí prostřednictvím agentů diplomatických a zpravodajských služeb, podle něj jistě nebudou obsahovat žádnou přímou výpověď k Masarykově smrti. „Z povahy těch služeb to ani není možné. Je to zhruba v takové podobě, že od toho a toho bylo zjištěno, že třeba spáchal sebevraždu, nebo že údajně mělo dojít k násilné smrti a za tím má stát ten a ten,“ vysvětlil policista.

„K tomu přibývají další zdroje informací. Na základě výzvy se na nás obrací řada občanů, kteří nám poskytují různá svá svědectví – ať už z doslechu nebo fotografie z rodinných alb. Vyslýcháme je, případně žádáme o zapůjčení kopií,“ pokračoval Sypták.

Případ je podle něj zajímavý jak osobou Jana Masaryka, tak i okruhem potenciálních pachatelů, kteří ho mohli zavraždit. „Pokud budeme usuzovat na to, že došlo ke spáchání trestného činu vraždy, rozevírají se nůžky dalších úkonů, které bychom prováděli. Mimo jiné se budeme zabývat tím, jestli by v rámci poskytnutých svědectví ještě někde mohly být stopy. Podle způsobu provedení činu bychom zkoumali, jestli by na nějakých věcech – třeba na ošacení – nebo na těle mohly být známky trestného činu,“ zmínil.

ÚDV Masarykův případ naposledy odložil před čtyřmi lety, kdy prověřování uzavřel, aniž došel k jednoznačnému závěru. Nyní Sypták vytvořil pro došetření speciální tým, který vede. Jsou v něm tři vyšetřovatelé a dva kriminalisté-badatelé. „Smyslem je rozprostřít síly a prostředky tak, abychom naznačené směry dalšího vývoje mohli co nejrychleji prověřit,“ vysvětlil ředitel. Kdy by tým mohl zveřejnit výsledky své práce, zatím nechtěl předjímat. Podle něj to ale „nebudou roky“. Poskytování podrobnějších informací o kauze si vyhradilo dozorující Městské státní zastupitelství v Praze.