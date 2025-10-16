Houbaře (†46) v lese u Zelené Hory roztrhali psi: Kříženci utekli z nedaleké střelnice
Měl jen krátkou pauzu během pracovní cesty a chtěl si nasbírat houby. Řidiče kamionu Marcina však v lese u Zelené Hory napadli tři psi, kteří utekli z nedaleké střelnice. Muž utrpěl desítky ran a přes veškerou snahu lékařů zemřel. Případ nyní vyšetřuje prokuratura, protože majitelem psů je bývalý policista.
Podle informací TVN24 pocházel Marcin z města Puławy a do Zelené Hory přijel služebně. Pracoval jako řidič kamionu a během pracovní cesty se rozhodl využít volnou chvíli a vydal se do lesa v blízkosti areálu místní střelnice. Právě odtud měli psi, pravděpodobně kříženci německého a belgického ovčáka, uniknout. Když ho zvířata napadla, stačil ještě zavolat na tísňovou linku a přivolat pomoc. Po několika minutách dorazila záchranná služba, muže však už našla ležet na zemi v bezvědomí, s kousanci a tržnými ranami po celém těle.
Zdravotníci ho okamžitě transportovali do nemocnice, kde podstoupil několik náročných operací. Nešťastník utrpěl více než padesát ran, a to jak od kousnutí, tak od drápů, a přišel i o části končetin. Přes veškerou snahu lékařů muž po několika dnech boje o život ve středu 15. října zemřel.
Tragická zpráva zasáhla jeho rodné město. „Byl jsi skvělý člověk! Prosím, modlete se za něj a jeho blízké,“ napsal na svém facebookovém profilu předseda městské rady v Puławách Mariusz Wicik.
Vyšetřování případu vede prokuratura v Zelené Hoře, ale kvůli podezření na možný střet zájmů ho převzala vyšší instance. Podle polských médií je totiž majitelem (53) psů bývalý policista a zároveň provozovatel střelnice, odkud zvířata utekla.
Vyšetřovatelé nyní zkoumají, zda byl areál dostatečně zabezpečený a zda majitel dodržel všechny zákonné povinnosti při chovu. Psi byli zajištěni a umístěni do dočasné péče, kde podstoupí veterinární i behaviorální vyšetření.
Podle dostupných informací nejde o první incident, do něhož byli tito psi zapleteni. Už v minulých letech se objevily případy, kdy stejní kříženci napadli ženu s dítětem a o rok později také mladého muže. Tyto události se budou v rámci vyšetřování znovu prověřovat.
Neni co resit,jestli uz tenhle primitiv nepujde brucet tak uz nevim co by se jeste melo stat.