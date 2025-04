Janovi vjel do cesty kamion: Bojuje o život! Doma na něj čeká Damiánek (2)

Při vážné nehodě na dálnici D1 u Žiliny havaroval kamion s dodávkou. V dodávce přitom seděl Jan (25), který je v současné době v kritickém stavu v nemocnici. A co víc, je tatínkem teprve dvouletého syna a doma na něj čeká partnerka Marianna. Ta popsala strašlivá zranění i svízelnou situaci.

Jak vyplývá z informací policistů, za nehodu zřejmě může řidič kamionu. „Řidič (62) nákladního motorového vozidla značky Volvo při vyjíždění z parkoviště Dechtáre z doposud nezjištěných příčin nerespektoval značení „Dej přednost v jízdě“ a nepoužil přípojný pruh, přičemž nedal přednost v jízdě dodávce značky Citroen Jumper, následkem čehož došlo ke střetu,“ popsali žilinští strážci zákona.

V dodávce seděl Jan. „Byl v práci, zrovna převážel náhradní díly na své pravidelné trase,“ vysvětlili příbuzní podle serveru regióny.sk. Střet bohužel nedopadl dobře. Hrdý táta dvouletého Damiánka bojuje v nemocnici o život.

O jeho stavu se rozpovídala partnerka Marianna. „Má krvácení do mozku, otok na mozku. Z břicha mu odebrali slinivku i slezinu. Má zlomenou pravou ruku, pánev i nohy. Čeká ho další operace, ale je na tom líp. Už může sám dýchat,“ popsala podle serveru myzilina.sk.

Vzpomínala i na osudný moment, kdy se o nehodě dověděla. „Mně o nehodě nejprve napsal jeho bývalý kolega. Nevěřila jsem tomu, dokud mi to nepotvrdili policisté. V tu chvíli se mi vše obrátila vzhůru nohama,“ řekla. „Ani v podstatě nežiji. Skoro nespím a nejím. Jenom se starám o malého a chodím do nemocnice za Janem. Modlím se, aby přežil, ale je to mimořádně těžké,“ dodala.

Aby také ne, společně se těší z teprve dvouletého syna Damiánka. Vzhledem k velmi špatné situaci byla pro rodinu zorganizována sbírka. Lidé rodině pomáhají skrze transparentní účet.