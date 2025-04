Soudce zadržený v Chorvatsku je zpět v Česku: Roman Kafka jde do vazby!

Okresní soud v Ostravě ve čtvrtek poslal do vazby soudce brněnského krajského soudu Romana Kafku obviněného z podvodu. Hrozí mu až deset let vězení. Novinářům to po jednání soudu, které trvalo 3,5 hodiny, řekli Kafkův advokát Jiří Nosek a mluvčí soudu Dalibor Zecha.

Kafkovi, který byl dozorovým státním zástupcem v metanolové kauze, hrozí za podvod se škodou velkého rozsahu až desetileté vězení. Soud ho poslal do vazby, protože se obával, že by mohl ovlivňovat svědky nebo uprchnout, aby se vyhýbal trestnímu řízení. Policie Kafku v polovině března na základě evropského zatýkacího rozkazu zadržela v Chorvatsku.

"Před pár okamžiky byl klient vzat do vazby z důvodu takzvaného útěkového čili teoretická obava o to, že by se mohl skrývat před trestním stíháním a z toho takzvaného koluzního důvodu, tedy že by mohl působit na dosud nevyslechnuté osoby," uvedl po 20:30 Nosek. Jednání o uvalení vazby začalo v 17:00.

Podle Noska obvinění spočívá v tom, že měl Kafka pod lživými argumenty vylákávat z lidí peníze. Blíže to advokát nechtěl komentovat. Podle něj rozdíl ve vazbě pro soudce ve srovnání s jinými lidmi není. "V tomto případě nám bylo přislíbeno, že bude mít klient zvýšenou ochranu v té vazbě," řekl.

Důvody pro uvalení vazby potvrdil i mluvčí soudu. "Okresní soud v Ostravě vyhověl návrhu krajské státní zástupkyně a obviněného vzal do vazby. Jednání trvalo tak (dlouho), aby i obviněný měl prostor se k dané věci vyjádřit," uvedl Zecha. Příslib větší bezpečnosti pro Kafku ale nepotvrdil. "O tom nemám žádné informace, máme za to, že jsme postupovali shodně jako v každém jiném případě," podotkl Zecha. Případ dozoruje Krajské státní zastupitelství v Ostravě. Až do doby ukončení přípravného řízení ale nebude novinářům poskytovat ve věci žádné další informace, uvedl krajský státní zástupce Libor Malý.

Sedmačtyřicetiletý soudce odjel v úterý 4. března ze svého domu v Kroměříži. Policie ho nejprve evidovala jako pohřešovaného, pak ale jeho údaje z databáze pohřešovaných stáhla. Podle mluvčí brněnského krajského soudu čelil Kafka od loňského prosince kárnému řízení za vážné průtahy při vyhotovování rozhodnutí a za další porušování soudcovských povinností. Den před svým zmizením oznámil Hradu rezignaci na funkci, ve které má skončit k poslednímu červnovému dni.

Server Novinky.cz v polovině března uvedl, že Kafka od svých známých údajně získával peníze na krátkodobé finanční operace, které podle něj měly skončit velmi výhodným ziskem. Postupně ale podle serveru přestával lidem peníze vracet a ty pak končily u něj.

Server iRozhlas.cz následně uvedl, že Kafka do Českého rozhlasu z Chorvatska volal. Podle serveru přiznal, že si půjčoval peníze od příbuzných i známých i to, že utekl do zahraničí. "Prchám po půlce Evropy před lidmi, kteří mě chtějí úplně zlikvidovat. Byl jsem velmi brutálně vydírán skupinou lidí," prohlásil. Jmenovat je nechtěl, jen zmínil, že to souvisí s případy, které v minulosti jako soudce řešil.

Vydírání údajně čelil přes pět let a vyděračům nejprve platil ze svého, a když mu peníze došly, začal si půjčovat. "A před těmi 14 dny, když jsem přestal platit, co chtěli, a přestal jsem být pro ně užitečný, tak se rozhodli mě zabít,“ dodal. Odjezdem do zahraničí chtěl podle svého vyjádření ochránit rodinu.

To, že byl několik let vydírán skupinou lidí, řekl Kafka také v telefonátu České televizi (ČT). Několik hodin před svým zatčením uvedl, že se kvůli pomoci a ochraně hodlá v Chorvatsku obrátit na české diplomaty a následně i na českou policii.

Soudce v telefonátu mluvil i o tom, že spolupracoval s chorvatskými tajnými službami, uvedla ČT. Kafka podle ní tvrdí, že se před zhruba třemi lety obrátil v Česku na policii, vyděrači se ale o tom díky kontaktům mezi policisty dozvěděli. "Následoval tvrdý trest," uvedl Kafka bez bližších podrobností.

Kafka je soudcem od roku 2018, předtím působil 12 let jako státní zástupce. Dozoroval mimo jiné i metanolovou aféru, jež vypukla v září 2012 a v níž čelilo obžalobě 31 lidí. Dvěma hlavním aktérům úspěšně navrhl doživotní tresty.