K nehodě došlo ve čtvrt na šest ráno, kdy se dálnice D56 už plnila auty. „Nákladnímu vozidlu jedoucímu ve směru na Frýdek-Místek převážejícímu dřevo praskla pneumatika. Z toho důvodu narazil do vedle jedoucí dodávky a poté do svodidel. Došlo k částečnému vysypání nákladu do protisměru, kde do kulatiny postupně narazila tři osobní vozidla,“ popsala policejní mluvčí Pavla Jiroušková.
Náklad se totiž částečně vysypal do protisměru, kde do kulatiny narazila tři auta a další dvě se kvůli tomu střetla.
Policie případ vyšetřuje jako usmrcení z nedbalosti. Dosavadní vyšetřování ukázalo, že kamion byl přetížený o 13 tun!
Pět zraněných
Jedno z aut se po nárazu do rozsypaného dřeva převrátilo na střechu. Zůstal v něm zaklíněn řidič (60), kterého dostali ven až hasiči. „K jeho vyproštění použili hydraulické vyprošťovací zařízení. Bezprostředně poté zahájili nepřímou srdeční masáž a po příjezdu zdravotnické záchranné služby předali muže do její péče,“ uvedla za hasiče mluvčí Kamila Langerová.
Při nehodě byli zraněni ještě další tři muži a jedna žena ve věku od 23 do 50 let. S lehčími a středně těžkými poraněními, zejména hrudníku, páteře a končetin, byli převezeni do nemocnice ve Frýdku-Místku a Městské nemocnice Ostrava.
V nemocnici zemřel
Muž z převráceného vozu utrpěl srdeční zástavu, vážné poranění hlavy, hrudníku a dolní končetiny. „Lékař provedl chirurgické ošetření poraněného hrudníku, tedy punkci dutiny hrudní. Zhruba ve 20. minutě došlo u pacienta k obnovení srdečního rytmu. Poté byl transportován do Fakultní nemocnice v Ostravě,“ popsal mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.
Z nemocnice ještě tentýž den odpoledne přišla smutná zpráva. Muž nakonec svým zraněním podlehl.
„Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Na místo jsme přizvali soudního znalce z oboru dopravy a využili dron,“ doplnila policistka Jiroušková.