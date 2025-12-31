Dramatické situaci předcházela nehoda. „Řidič osobního auta narazil do betonového sloupu nízkého napětí. Svědci násilím otevřeli havarovaný vůz, ze kterého vyběhl zraněný muž, který krvácel z krční tepny,“ řekl mluvčí policie Pavel Šváb.
Ten byl zřejmě po nehodě v šoku. „Běžel po levé krajnici směrem do centra obce a přitom vbíhal do cesty projíždějícím vozidlům. Přibližně po 100 metrech se ho povedlo zastavit osádce jednoho z projíždějících vozidel, která mu poskytla první pomoc,“ pokračoval mluvčí policie
Muž měl neustále tendenci z místa utíkat. „Nešťastníka se ale povedlo udržet na zemi až do příjezdu záchranářů. Policisté by rádi získali svědectví od projíždějících řidičů a zejména pak od zmíněných zachránců. Ozvat se můžete na telefon 724 275 039 případně na linku tísňového volání 158,“ vyzval Šváb veřejnost ke spolupráci.
