Stačila jedna petarda: Vyděšená fena běžela 12 kilometrů!

31. prosince 2025
Stačil jediný výbuch a klidný podvečer se v rakouském Ennsu změnil v nepříjemné drama. Fenka Leiali v panice přeskočila plot a dala se na zběsilý útěk. Běžela městem, přes mosty i mezi auty. Policie ji po čtyřech hodinách našla až dvanáct kilometrů od domova.

Předčasně odpálená silvestrovská petarda vyděsila v sobotu 27. prosince v Horním Rakousku fenu plemene Saluki natolik, že bez váhání přeskočila zahradní plot a rozběhla se pryč. Strach jí nedovolil zastavit. Instinkt převzal velení a Leiali běžela, dokud měla sílu.

Útěk ji zavedl přímo přes město, následně přes dunajský most v Mauthausenu a dál po silnici směrem na Linec. Vyděšené zvíře se pohybovalo v hustém provozu a hrozilo, že skončí pod koly aut. Podle deníku Nau proto policisté opakovaně zpomalovali dopravu až na krok, aby zabránili srážce a získali čas.

Zásah se protáhl na čtyři hodiny. Teprve s pomocí náhodné kolemjdoucí se podařilo Leiali v Mauthausenu bezpečně odchytit. Byla vyčerpaná, dezorientovaná a v těžkém stresu, přesto bez vážných zranění. Policisté ji převezli na služebnu a díky čipu se podařilo rychle vypátrat majitelku, která si svou vystrašenou tulačku krátce nato mohla odvézt domů.

oliiiii3 ( 31. prosince 2025 13:02 )

Alespoň že se našel, bylo by lepší je teď nechávat doma , hodně se bojí to bude bouchat ještě čtrnáct dní

Pavla Matouskova ( 31. prosince 2025 12:56 )

Je neuvěřitelné, co dokáže pes vyděšený z petard. Naprosto ztrácí pud sebezáchovy a bezhlavě prchá. Proto na Silvestra navolno ani na zahradě.

