Los Emil pokračuje ve své cestě Evropou! V Horních Rakousech ho doprovází policie

Los Emil v Rakousku
19. září 2025 
19. září 2025
16:04

Los Emil, který se několik týdnů pohybuje v severním Rakousku, podle očekávání překonal hranici mezi Dolními a Horními Rakousy. 19. srpna byl u městysu Kronstorf jižně od Lince a vedení obce na facebooku informovalo, že ho doprovází policejní hlídka.

Zároveň vyzvalo řidiče, aby v případě, že u silnice losa spatří, opatrně a klidně pokračovali v jízdě. Předtím zvíře přeplavalo řeku Enži (Enns), kterou prochází hranice mezi Horními a Dolními Rakousy. Při vylézání na břeh měl los trochu problémy, protože je tam strmý svah, uvádí s odvoláním na svědky bulvární deník Kronen Zeitung na svých internetových stránkách.

Hornorakouské úřady uvažují o tom, že by nechaly Emila uspat a následně ho převezly na hranici s Českem. Na Šumavě by se mohl připojit k tam žijící losí populaci. Kvůli tomuto losovi vznikla v Horních Rakousích speciální pracovní skupina zahrnující zástupce zemské vlády, místních úřadů, myslivce, policii a odborníky. Agentura APA ale píše, že plány úřadů kritizuje nevládní organizace Tierschutz Austria a varuje, že proti nim podnikne právní kroky.

Vzhledem k tomu, že los aktuálně není sám v ohrožení ani nepředstavuje riziko pro lidi, může v klidu zkoumat Horní Rakousy, uvedla zemská radní odpovědná za zemědělství Michaela Langerová-Weningerová. „Tohoto zvířecího hosta srdečně vítáme,“ řekla. Ujistila, že úřady kvůli bezpečnosti jeho samotného i lidí sledují, kde se los vyskytuje.

Los Emil pravděpodobně pochází z Polska, do Rakouska se dostal přes Česko. Cesta mladého zvířete druhu, který většinou žije samotářsky a může dorůst výšky přes dva metry a dosáhnout váhy přes půl tuny, vyvolala velký zájem veřejnosti. České i rakouské úřady obyvatele žádají, aby losa neplašili a nepřibližovali se k němu.

Los Emil v Rakousku

Uživatel_5313099 ( 19. září 2025 16:54 )

To je cestovatel jak soudruh Pávek. Neví kde je, ale nežvaní o Ukrajině. Třeba dostane metál.

nordmedia ( 19. září 2025 16:39 )

Chudínek malej, pořád sám. Nebylo by lepší mu sehnat nějakou samičku .

