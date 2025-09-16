Čech Pavel se ztratil na dovolené v Albánii: Zoufalá rodina v zemi pátrá na vlastní pěst
Pavel Pospíšil (68) přijel do albánského přímořského letoviska Golem z České republiky s cestovní kanceláří. Už pět dní o něm ale rodina nemá žádné zprávy. Příbuzní přijeli do země po blízkém sami pátrat.
Pavel Pospíšil šel v pátek dopoledne na procházku po albánském pobřeží, do hotelu Amr už se ale nevrátil a od té doby o něm nemá rodina žádné zprávy. Jeho pohřešování nahlásili příbuzní policii, ta má ale omezené možnosti. Jak uvedla dcera pohřešovaného muže Blanka Pospíšilová, v zemi navíc neexistuje horská služba. Rodina je v kontaktu i s českou ambasádou v Tiraně.
Blízcí vyrazili do Albánie a pátrají po příbuzném na vlastní pěst. Pomáhá jim místní taxikář, který oslovil také média. Nejpravděpodobnější možností je, že senior někam během procházky spadl. Na místo jedou i další přátelé rodiny a všichni mají v plánu pokračovat v pátrání.
Pokud by měl o pohřešovaném muži kdokoli jakékoli informace, může se ozvat rodině na číslo +355 69 484 4438.
