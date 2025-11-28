Výbuch v německé škole způsobil chaos: Evakuovat se muselo 1 200 studentů
V německém městě Treuchtlingen nehoda doslova otřásla školou. Během přestávky na záchodě bouchla petarda. Následky byly větší, než kdo mohl tušit. Přibližně 1 200 žáků muselo být evakuováno a z toho 17 s jedním učitelem byli zranění. Poprask nejspíše vyvolala nerozvážnost dvou mladíků.
V bavorském městě Treuchtlingen došlo ve čtvrtek 27. listopadu k výbuchu. Celá škola s 1 200 studenty se musela neprodleně evakuovat, informoval německý deník Bild. Později vyšlo najevo, že za výbuchem stála petarda na pánských záchodech. Exploze spustila bezpečností alarm a započal celoškolní chaos.
Hasiči evakuovali všechny studenty a začali pátrat po zdroji. Desítky žáků si stěžovalo na bolest hlavy a podráždění dýchacích cest. Záchranáři se proto báli, že se po škole šíří nebezpečná plynná látka. Obavy byly později, díky měřící technice, vyvráceny.
Celkem 17 žákům a jednomu učiteli musela být poskytnuta lékařská pomoc. Všichni z ošetřovaných se v době výbuchu pohybovali v jeho blízkosti. Objevovaly se u nich respirační problémy a někteří utrpěli šok, sdílel web Merkur.
Policie výbuch vyšetřuje a předpokládá, že se jednalo o blbý žert bez zlých úmyslů. Prostředí školy i okolí by mělo být v tuto chvíli bezpečné, výuka je přesto zatím pozastavena, uvedl server Focus. Podezřelí jsou dva mladíci a konkrétní motiv zatím policie nezná.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.