Výbuch v německé škole způsobil chaos: Evakuovat se muselo 1 200 studentů

Autor: nkc - 
28. listopadu 2025
17:11

V německém městě Treuchtlingen nehoda doslova otřásla školou. Během přestávky na záchodě bouchla petarda. Následky byly větší, než kdo mohl tušit. Přibližně 1 200 žáků muselo být evakuováno a z toho 17 s jedním učitelem byli zranění. Poprask nejspíše vyvolala nerozvážnost dvou mladíků.

V bavorském městě Treuchtlingen došlo ve čtvrtek 27. listopadu k výbuchu. Celá škola s 1 200 studenty se musela neprodleně evakuovat, informoval německý deník Bild. Později vyšlo najevo, že za výbuchem stála petarda na pánských záchodech. Exploze spustila bezpečností alarm a započal celoškolní chaos.

Hasiči evakuovali všechny studenty a začali pátrat po zdroji. Desítky žáků si stěžovalo na bolest hlavy a podráždění dýchacích cest. Záchranáři se proto báli, že se po škole šíří nebezpečná plynná látka. Obavy byly později, díky měřící technice, vyvráceny.

Celkem 17 žákům a jednomu učiteli musela být poskytnuta lékařská pomoc. Všichni z ošetřovaných se v době výbuchu pohybovali v jeho blízkosti. Objevovaly se u nich respirační problémy a někteří utrpěli šok, sdílel web Merkur.

Policie výbuch vyšetřuje a předpokládá, že se jednalo o blbý žert bez zlých úmyslů. Prostředí školy i okolí by mělo být v tuto chvíli bezpečné, výuka je přesto zatím pozastavena, uvedl server Focus. Podezřelí jsou dva mladíci a konkrétní motiv zatím policie nezná.

Témata:
evakuaceškolastudentžácipetardavýbuchtoaletazábavní pyrotechnikaTreuchtlingen
