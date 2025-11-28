Mafiánské devadesátky jsou zpět? Před rodinným domem na Slovensku někdo odpálil bombu!
Mafiánské praktiky jako vystřižené z období devadesátých let jsou na Slovensku zpět! Před domem bratislavského podnikatele vybuchla nastražená bomba. Pachatel ji nejspíše odpálil na dálku. Událost vyšetřuje policie.
Neznámý pachatel měl umístit bombu před garáž rodinného domu v Martině, kde žije podnikatel Vladimír s manželkou a dvěma dětmi. Vladimír, údajně vlastní agenturu zprostředkovávající práci, informoval deník Nový čas.
Vyděšení sousedé se zamkli doma
Zařízení pachatel odpálil na dálku v noci ze středy na čtvrtek a poklidnou čtvrtí se ozvala ohlušující rána.
„Zrovna jsem si čistila zuby, viděla jsem obrovský záblesk. Strašně jsme se lekli a zamkli jsme se v pokoji, nevěděli jsme, co se děje,“ sdělila vyděšená sousedka na kameru TV Markíza. K úlevě všech se napadená rodina zdržovala ve svém domě v Bratislavě a v danou chvíli nebyla doma.
Tajemný muž s deštníkem
Umístění bomby zachytila bezpečnostní kamera a TV Markíza má k dispozici domácí videozáznam od muže, který se představil jako kolega poškozeného podnikatele.
Video údajně zachycuje osobu s deštníkem, která prý trhavinu nastražila kolem 21.00 hodin. Výbušný systém pak explodoval a poškodil garážová vrata a část přístřešku. Policisté na místě zajišťovali stopy několik hodin.
„Vzhledem k provádění potřebných úkonů není zatím možné poskytnout bližší informace,“ uvedla žilinská krajská policejní mluvčí Zuzana Šefčíková.
Aspoň neklamte ! Na videu je síce osoba blížiaca sa ku garáži, a potom odchádzajúca, ale žiadne uloženie nálože nie je vidieť ...