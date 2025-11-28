Mafiánské devadesátky jsou zpět? Před rodinným domem na Slovensku někdo odpálil bombu!

ilustrační foto
ilustrační foto  (Autor: Reprofoto: TV JOJ)
Autor: avi - 
28. listopadu 2025
11:30

Mafiánské praktiky jako vystřižené z období devadesátých let jsou na Slovensku zpět! Před domem bratislavského podnikatele vybuchla nastražená bomba. Pachatel ji nejspíše odpálil na dálku. Událost vyšetřuje policie.

Neznámý pachatel měl umístit bombu před garáž rodinného domu v Martině, kde žije podnikatel Vladimír s manželkou a dvěma dětmi. Vladimír, údajně vlastní agenturu zprostředkovávající práci, informoval deník Nový čas.

Vyděšení sousedé se zamkli doma

Zařízení pachatel odpálil na dálku v noci ze středy na čtvrtek a poklidnou čtvrtí se ozvala ohlušující rána.

„Zrovna jsem si čistila zuby, viděla jsem obrovský záblesk. Strašně jsme se lekli a zamkli jsme se v pokoji, nevěděli jsme, co se děje,“ sdělila vyděšená sousedka na kameru TV Markíza. K úlevě všech se napadená rodina zdržovala ve svém domě v Bratislavě a v danou chvíli nebyla doma. 

Tajemný muž s deštníkem

Umístění bomby zachytila bezpečnostní kamera a TV Markíza má k dispozici domácí videozáznam od muže, který se představil jako kolega poškozeného podnikatele.

Video údajně zachycuje osobu s deštníkem, která prý trhavinu nastražila kolem 21.00 hodin. Výbušný systém pak explodoval a poškodil garážová vrata a část přístřešku. Policisté na místě zajišťovali stopy několik hodin.

„Vzhledem k provádění potřebných úkonů není zatím možné poskytnout bližší informace,“ uvedla žilinská krajská policejní mluvčí Zuzana Šefčíková. 

Video  Muž se na pražském Břevnově zabarikádoval uvnitř bytu a vyhrožuje výbuchem. (7. duben 2025)  - David Malík
Video se připravuje ...

Témata:
výbuchmafiepodnikatelpomstasousedéSlovenskoBratislavabombaTV Markíza
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Uživatel_6202245 ( 28. listopadu 2025 12:55 )

Aspoň neklamte ! Na videu je síce osoba blížiaca sa ku garáži, a potom odchádzajúca, ale žiadne uloženie nálože nie je vidieť ...

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud