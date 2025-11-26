Hasič Dominik u Sepekova zachránil promrzlou kočičku: Úsměvy v náručí!
Jihočeští hasiči u Sepekova v pondělí zasahovali u neobvyklého případu. Kočka uvízla na stromě, na záchranu čekala dvě mrazivé noci. Z velké výšky ji za pomoci výsuvného žebříku pomohl hasič Dominik. S kočičkou se pak s úsměvem vyfotil.
Zvíře se ze stromu nemohlo dostat dlouhé dva mrazivé večery. V pondělí tak na místo vyrazila jednotka hasičů. Těm se za pomoci výsuvného žebříku podařilo kočičku dostat dolů.
„Zachráněná kočka se včera u Sepekova hned tolik neusmívala jako její zachránce Dominik, ale věříme, že záchranu brzo docenila,“ dodali hasiči z Jihočeského kraje k fotografiím, které přidali na svých sociálních sítích. Ačkoliv kočičce k smíchu tolik nebylo, objetí vysmátého Dominika se rozhodně nebránila.
