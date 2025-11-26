Hasič Dominik u Sepekova zachránil promrzlou kočičku: Úsměvy v náručí!

Záchrana kočky u Sepekova (24.11.2025)
Autor: btk - 
26. listopadu 2025
11:49

Jihočeští hasiči u Sepekova v pondělí zasahovali u neobvyklého případu. Kočka uvízla na stromě, na záchranu čekala dvě mrazivé noci. Z velké výšky ji za pomoci výsuvného žebříku pomohl hasič Dominik. S kočičkou se pak s úsměvem vyfotil. 

Zvíře se ze stromu nemohlo dostat dlouhé dva mrazivé večery. V pondělí tak na místo vyrazila jednotka hasičů. Těm se za pomoci výsuvného žebříku podařilo kočičku dostat dolů. 

„Zachráněná kočka se včera u Sepekova hned tolik neusmívala jako její zachránce Dominik, ale věříme, že záchranu brzo docenila,“ dodali hasiči z Jihočeského kraje k fotografiím, které přidali na svých sociálních sítích. Ačkoliv kočičce k smíchu tolik nebylo, objetí vysmátého Dominika se rozhodně nebránila.

Video  Sára v Chotěbuzi spadla do 15 m hluboké studny! Z mrazivé vody ji vytáhli hasiči.  - HZS MSK
Video se připravuje ...
Oscadalova ( 26. listopadu 2025 14:06 )

Krásná práce, děkuji, že jste kočičce pomohli. Pan Dominik je hrdina a jeho kolegové hasiči jsou úžasní. Velký obdiv a poděkování všem hasičům. Jste opravdoví hrdinové!🙏❤️❤️❤️👍🥰🤗

navratih ( 26. listopadu 2025 13:28 )

Kočka je pako, hasič je frajer. Fotka je ideální pro hasičský kalendář 👍

