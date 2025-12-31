Zvrat v pátrání po studentce: Kousek od domova našli tělo
Mladá studentka z Texasu zmizela na Štědrý den za záhadných okolností. Několika dní po ní pátrala policie i rodina, případ ale mezitím nabral tragický směr. Nedaleko jejího domova bylo nalezeno tělo. Totožnost má definitivně potvrdit soudní lékař. Vyšetřovatelé zatím nepracují s verzí cizího zavinění a připomínají, že Camila se v minulosti potýkala s psychickými problémy.
Camila Mendoza Olmosová (19) měla prožít krásné Vánoce se svou rodinou v Texasu. Nic nenasvědčovalo tomu, že by se něco mohlo pokazit. Mladá studentka vstala kolem 7. hodiny ranní na Štědrý den a krátce nato, jako by se po ní slehla zem. Nechala doma všechny osobní věci včetně mobilu. Jediné, co si vzala s sebou, byly klíče od auta.
Obrovskou záhadou je, že auto zůstalo osudného rána stát před domem. Podle CNN, policie z bezpečnostních kamer vyčetla, že Camila kolem vozidla chodila a možná něco hledala. O chvilku později ho opustila. Na dalších záznamech byla naposledy viděna několik ulic od domova, než úplně zmizela.
Rodina, se kterou měla mladá studentka Vánoce slavit, je nešťastná. „Pro nás to nejsou Vánoce. Je to nejstrašnější den mého života,“ popsala teta Nancy.
Některé zprávy naznačují, že mladá žena dlouhodobě bojovala s psychickými problémy. Podle rodiny měla mít sebevražedné myšlenky a deprese. Policie brala v potaz všechny možné scénáře a nevylučovala, že tyto faktory mohly hrát při zmizení roli.
Tyto obavy se teď bohužel částečně naplnily. Policie v americkém San Antoniu oznámila, že v poli velmi blízko domu, odkud Camila na Štědrý den zmizela, bylo nalezeno tělo. Jeho totožnost zatím nebyla oficiálně potvrzena, rodina už ale o nálezu ví a soudní lékař má potvrdit identitu a příčinu smrti. Podle vyšetřovatelů nic nenasvědčuje cizímu zavinění a vše zatím ukazuje na to, že mladá dívka mohla svůj život ukončit sama.
Hrůza....