Ztracení o Vánocích: Proč mizí lidé nejčastěji mezi svátky?
Vánoce a přelom roku patří k obdobím, kdy policisté řeší nejnáročnější pátrání po pohřešovaných osobách. Emoce, stres, samota i alkohol se v těchto dnech potkávají s mrazem a tmou. I krátké zmizení se pak může během hodin změnit v boj o život.
Zmizení lidí nebývá náhodné a období mezi Vánocemi a Silvestrem patří z pohledu pátračů k nejrizikovějším v roce. Svátky zesilují emoce, očekávání i stres, ať už jde o rodinné vztahy, finance nebo osobní problémy. Konflikty se v krátkém čase nahromadí a u některých lidí přerostou v impulzivní rozhodnutí odejít. Zatímco v běžných dnech by šlo jen o krátké ochlazení emocí, v zimě může podobný krok vést do skutečného nebezpečí.
Riziko zvyšuje i alkohol, běžná součást rodinných setkání a oslav. Snižuje schopnost racionálně uvažovat, zhoršuje orientaci a podporuje impulzivní chování. Lidé pak odcházejí bez telefonu, dokladů nebo jasného cíle a nejsou schopni se vrátit. V kombinaci s mrazem, sněhem a brzkým stmíváním se tak i několik hodin venku může stát kritickými.
Ohrožené jsou i děti, dospívající a senioři. U mladších lidí jde často o impulzivní útěky spojené s rodinnými konflikty nebo silným psychickým tlakem. Vánoce tento tlak ještě zvyšují, protože se doma řeší známky ve škole, peníze i budoucnost. Senioři čelí riziku dezorientace, zdravotních potíží a podchlazení. Stačí, aby se ztratili při cestě z obchodu nebo na krátké procházce, a v zimních podmínkách se jejich šance dramaticky snižují.
Konkrétní případy z posledních let ukazují, jak kruté mohou být následky. Na Milevsku se vloni krátce před Vánocemi ztratila žena, doma měla uklizeno, připravené dárky i sváteční jídlo na stole. Po rozsáhlém pátrání ji v lednu našli mrtvou v potoce. Ve stejném městě zůstává od roku 2022 stále pohřešovaná také seniorka, odešla z domu jen v pantoflích. Podobné příběhy se objevují i v dalších regionech a často je spojuje právě zimní období.
Podobně vážné případy řeší policie v závěru roku také u dětí. Jen letos v listopadu a prosinci pátrali policisté například po dvouleté dívce z Teplic, která zmizela na začátku listopadu, nebo po třináctileté dívce z Ostravy, vedené v databázi pohřešovaných od stejného období. Krátce před Vánocemi se ztratilo také několik mladších dětí z Prahy a dalších měst. Většinu z nich se sice podaří vypátrat během dnů, některé případy se ale protahují a pro rodiny znamenají nejistotu právě v době, která má být symbolem klidu a bezpečí.
