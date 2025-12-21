Vražda na Šternbersku: Dcera zastřelila mámu a postřelila tátu?
Od brzkých ranních hodin mají plné ruce práce olomoučtí kriminalisté. V rodinném domě na Šternbersku došlo k násilnému úmrtí ženy. Policisté zadrželi jednu osobu a případ vyšetřují jako vraždu.
Olomoučtí krajští kriminalisté se od brzkých ranních hodin zabývají násilným úmrtím ženy v rodinném domě na Šternbersku.
„V této souvislosti jsme zadrželi jednu osobu. Kriminalisté prověřují čin pro podezření z vraždy. Více informací sdělíme, jakmile to bude možné,“ informuje na síti X Policie České republiky.
CNN Prima News řekli sousedé, že dcera měla údajně zastřelit matku a postřelit otce. Na místě má být prostřelené okno.
