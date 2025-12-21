Věznění školáka (12) otřáslo republikou. Strážníci prozradili: Nejčastější fígle únosců!
Českou republikou v posledních dnech otřásl případ uneseného školáka ze Zlínska. Na ten popud se městští policisté z Jaroměře rozhodli sepsat dohromady pár užitečných rad, jak podobným situacím nejlépe předejít. Prozradili také ty nejběžnější triky pachatelů podobných zločinů.
Policisté nejprve upozornili, že nejzranitelnějšími chvílemi jsou cesty do školy a zpět domů. Dodali také, že oběťmi se mohou stát i poučené a uvědomělé děti. Také podle nich není u obyvatel menších měst a vesnic moudré spoléhat se na princip „to se u nás stát nemůže“.
Ani to, že se ve městě všichni znají, prý není zárukou bezpečí. Spíš naopak. „Pachateli jsou mnohdy rodinní příbuzní, nebo rodinní přátelé, nebo pachatel, který rodinu velmi dobře zná,“ napsali strážníci. Rodičům proto kladou na srdce, že dítěti musí vysvětlit, že bez předchozí domluvy nemají nikam odcházet ani s rodinnými známými nebo vzdálenějšími příbuznými.
Triky pachatelů
V další části se policisté podělili o nejčastější fígle, které únosci dětí často používají. Děti prý mají často negativní chování spojené s neupraveným vzhledem anebo nějakou tělesnou vadou. „Mnoho rodičů podceňuje fakt, že naopak upravený a přátelský soused může skrývat mnohem větší nebezpečí než v sousedství žijící bezdomovec, a dítě tak ztrácí ostražitost,“ napsala policie.
Dále popsali tzv. fenomén slušnosti. Děti mají často vrozenou vlastnost brát dospělé jako autoritu, a jsou tak často ochotné poslouchat i ty cizí. Jako příklad uvedli případ, kdy se devítiletá dívenka stala obětí v kabince v nákupním centru. „Děvčátko muž dostal do kabinky na jednoduchý trik. Tvrdil, že kupuje vánoční dárek pro svou stejně starou dceru a potřebuje pomoc se zkoušením, a dívka ho následovala,“ popsali policisté. Děti je podle nich dobré naučit, že na slovo poslouchat se mají jen rodiče a učitelé ze školy.
„Už se známe!“
Několik dalších triků se sice lehce liší, principu jde však o to samé. Pachatelé využívají lstí, aby i poučené děti zmanipulovali ke svým nekalým cílům. Jedním z nich je klasický trik „My už se známe“. Ten spočívá v tom, že na odpověď dítěte, že nesmí mluvit s nikým cizím, se pachatel představí a následně se zeptá i na jméno dítěte. Po tomto představení použije větu, že se už znají, a mohou se tak v klidu bavit dál.
Další praktiku nazvali policisté ‚Rychle, neštěstí!' „Zkuste si to představit. U dítěte loudajícího se ze školy přibrzdí auto, ze kterého se ozve naléhavě: ‚Rychle, tvoje maminka si zlomila nohu. Je v nemocnici. Já jsem Karel, její kolega z práce. Posílá mě, abych tě přivezl'," popsali policisté. Pachatel v takovou chvíli podle nich využívá dětského strachu a stresu. Policisté doporučují si pro podobné případy s dítětem domluvit heslo, které když tak může jemu neznámá osoba říct.
Predátoři se pochopitelně často zdržují na místech, jako jsou dětská hřiště a jiná místa, kde se dětí zdržuje hodně. V případě sebemenšího zranění pak okamžitě přiběhnou, představují se jako lékaři a dítě začnou okamžitě prohmatávat. V takovou chvíli je prý dobré naučit dítě, že v takové chvíli může klidně začít nahlas křičet.
Nástrahy internetu
Samostatnou kapitolou je podle policie přítomnost dětí na internetu. Varují, že i když to může být mocný nástroj, pro děti může být při špatném používání velmi nebezpečný. „Jakkoliv je to těžké, vyzpovídejte potomka, s kým tráví tolik času u počítače. Zapojte i ostatní členy rodiny, zkuste zamezit přístupy na některé stránky,“ radí policisté.
