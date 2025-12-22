Otázky kolem Epsteinových spisů! FBI o zvěrstvech věděla už dávno? Kam zmizel Trump? A výhrůžka spáleným domem
Páteční zveřejnění Epsteinových spisů, na které všichni netrpělivě čekali, provází několik skandálů. Nejenže Trumpova administrativa zveřejnila spisy značně zcenzurované, ale na povrch vyplula znepokojivá informace. FBI o Epsteinových zvěrstvech věděla už v 90. letech a záležitost zametla pod koberec?!
Maria Farmerová (56), která pro Epsteina pracovala v 90.letech, dlouhá léta tvrdila, že ji Jeffrey Epstein a jeho komplic Ghislaine Maxwellová sexuálně napadli. Věc dokonce oznámila na policii, ti její stížnost ale zametli pod koberec informuje deník Washington post.
Maria očistila své jméno
Dokumenty ministerstva spravedlnosti týkající se zvěrstev zesnulého sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina, zveřejněné v pátek, přinesly Marii po dlouhých letech zadostiučinění.
Obsahovaly mimo jiné stížnost z roku 1996, kde Maria FBI informovala, že si všimla v Epsteinově sejfu knihy nazvané „modeling book,“ která obsahovala fotky nahých dětí.
Zveřejněná stížnost uvádí, že Maria, fotila své sestry ve věku 12 a 16 let pro své osobní umělecké potřeby a že Epstein tyto fotografie a negativy ukradl. Předpokládá se, že je prodal překůpníkům s dětskou pornografií.
Dokument uvádí, že Epstein Marii vyhrožoval, že pokud o fotografiích někomu řekne, spálí jí dům. Dále ji Epstein zaúkoloval focením mladých dívek u bazénu.
Slova úlevy
„Toto je jeden z nejlepších dnů mého života,“ uvedla Maria v prohlášení. „Pláču ze dvou důvodů. Chci, aby všichni věděli, že pláču radostí za sebe, ale prolévám i slzy smutku pro všechny ostatní oběti, u nichž FBI selhala.“
Farmerová uvedla, že se s Maxwellovou a Epsteinem setkala, když studovala Výtvarnou akademii v New Yorku v roce 1995, a že ji Epstein později zaměstnal.
Co skrývá Donald Trump?
Zveřejněné spisy již vyvolaly mnoho nezodpovězených otázek. Chybí například rozhovory FBI s oběťmi, záznamy, které mohly pomoci vysvětlit, jak vyšetřovatelé případ vnímali nebo zmínky o několika mocných osobách dlouhodobě spojených s Epsteinem, včetně bývalého britského prince Andrewa.
Další otázky také vyvolává absence nepřítomnosti amerického prezidenta Donalda Trumpa v jakémkoliv spisu i přesto, že je potvrzeno, že si byli s Epsteinem velmi blízcí.
Fotka, na které byl Trump zachycen v přítomnosti Epsteina byla dokonce v pátek několik hodin po zveřejnění spisů smazána informuje deník CNN. Má snad americký prezident co skrývat?
Trump a Epstein byli přátelé, téměř sousedé v Palm Beach. Epstein podporoval Demokraty. Přátelil se s mnohými, nejvíce s Billem Clintonem, který byl velmi aktivní při cestách na jeho ostrov, kde Trump nikdy nebyl. Existuje o tom pětidílný dokument, který byl natočen již před lety, kde vystupuji autentické osoby a správce na ostrově přímo toto potvrzuje. Trump vyhodil Epsteina z Mar-a-Lago a dal podnět k jeho stíhání. Demokraté měli 4 roky tyto spisy a kdyby bylo jen trochu možné z nich vytěžit nějakou špínu na Trumpa, zajisté by to učinili.