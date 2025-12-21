Kolemjdoucí v řece objevil mrtvolu bez ruky: Na hrudi měla záhadné značky
Hrůzostrašný nález zmrzačeného těla v srdci Paříže vyvolal znepokojení i spoustu otázek. V řece Seině tělo údajně plavalo už tři týdny. Objevil ho kolemjdoucí. Mrtvý muž oblečený jen ve spodním prádle a s amputovanou rukou spustil vyšetřování na plné obrátky. Údajně měl dvě záhadné značky na hrudi!
V noci 17. prosince našel v samém srdci Paříže náhodný kolemjdoucí zmrzačené tělo plovoucí v řece Seině. Policie začala okamžitě ostatky prověřovat. Muž afrického původu měl amputovanou ruku a ve vodě byl už několik týdnů. Na sobě měl pouze spodní prádlo. Vyšetřovatele zarazily dvě záhadné značky na hrudi, uvedl francouzský server Charente Libre.
Pařížská prokuratura tento záhadný objev potvrdila, ale upozornila, že se mohlo jednat o poškození z nárazů o kameny a další předměty ve vodě. Původ značek tedy zatím není známý.
V pařížském forenzním ústavu byla nařízena pitva těla, která snad určí přesné okolnosti smrti a odhalí, jestli se jednalo o přičinění další osoby, informoval web Entrevue.
