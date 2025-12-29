Horor ve Špindlu: V potoce plavala mrtvola!
Policie od neděle vyšetřuje nález mrtvého devětadvacetiletého cizince v Dolském potoce ve Špindlerově Mlýně na Trutnovsku.
Zatím policie nezjistila cizí zavinění či jiné podezřelé okolnosti mužovy smrti. Kriminalisté nařídili zdravotní pitvu mrtvého. Uvedla to mluvčí policie Martina Jandová.
Muže bez známek života svědek nalezl v neděli před polednem v části Svatý Petr nedaleko spodní stanice šestisedačkové lanovky na Pláně. Případem se zabývají trutnovští kriminalisté.
