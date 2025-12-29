Zásah policie v pardubickém hotelu: Cizinec hrozil střelbou!
Nedělní večer v pardubickém hotelu vyděsil hosty i personál. Podnapilý cizinec tam podle policie vyhrožoval střelbou. Na místo okamžitě vyrazily hlídky, muže zpacifikovaly a zadržely. Nikomu se nic nestalo, případ řeší kriminalisté.
Policisté vyjížděli do hotelu v Pardubice 28. prosince krátce po sedmé večer. Oznámení popisovalo cizince pod vlivem alkoholu, jenž měl v objektu vyhrožovat střelbou. Zásah proběhl bez zranění a situaci dostali strážníci rychle pod kontrolu.
„Muže jsme na místě zadrželi, nikomu nehrozí žádné nebezpečí. Nyní probíhají úkony trestního řízení,“ potvrdila policie na sociální síti X.
Podle dostupných informací muže zadrželi přímo v hotelu. Policie následně zahájila procesní úkony a zjišťuje okolnosti incidentu, včetně toho, zda měl zadržený skutečně k dispozici zbraň, nebo šlo jen o výhrůžky. Hostům ani zaměstnancům už žádné nebezpečí nehrozí.
