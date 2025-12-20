Řidička (19) mercedesu srazila na přechodu ženu: Zraněná zemřela v nemocnici
Páteční nehoda v Českých Budějovicích má tragický konec. Teprve devatenáctiletá řidička srazila na přechodu pro chodce ženu (†61). Ta utrpěla vážná zranění a v noci v nemocnici bohužel zemřela.
Tragická událost se stala na ulici Milady Horákové v Českých Budějovicích. Mladá řidička, která řídila vůz značky mercedes, nedala nejspíš přednost starší ženě na přechodu pro chodce a srazila ji.
Nehoda se vyšetřuje
Chodkyně utrpěla vážná zranění, kterým v noci v českobudějovické nemocnici bohužel podlehla. „Přesné příčiny a okolnosti nehody zjišťují českobudějovičtí dopravní policisté, kteří na místě střetu provedli řidičce dechovou zkoušku, s negativním výsledkem. Vzniklá škoda byla odhadnuta na 50 000 korun,“ uvedla policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová. Případem se budou zabývat rovněž českobudějovičtí kriminalisté.
Soudruh prezident říkal, že mladí lidé jsou plně hodnotní už od 16 let. Tzn, že už si na něj mohla tři roky vydělávat.