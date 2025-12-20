Řidička (19) mercedesu srazila na přechodu ženu: Zraněná zemřela v nemocnici

Nehoda se stala na ulici Milady Horákové.
Nehoda se stala na ulici Milady Horákové.
Nehoda se stala na ulici Milady Horákové.
Nehoda se stala na ulici Milady Horákové.
Nehoda se stala na ulici Milady Horákové.
Autor: avi - 
20. prosince 2025
12:10

Páteční nehoda v Českých Budějovicích má tragický konec. Teprve devatenáctiletá řidička srazila na přechodu pro chodce ženu (†61). Ta utrpěla vážná zranění a v noci v nemocnici bohužel zemřela.

Tragická událost se stala na ulici Milady Horákové v Českých Budějovicích. Mladá řidička, která řídila vůz značky mercedes, nedala nejspíš přednost starší ženě na přechodu pro chodce a srazila ji.

Nehoda se vyšetřuje

Chodkyně utrpěla vážná zranění, kterým v noci v českobudějovické nemocnici bohužel podlehla. „Přesné příčiny a okolnosti nehody zjišťují českobudějovičtí dopravní policisté, kteří na místě střetu provedli řidičce dechovou zkoušku, s negativním výsledkem. Vzniklá škoda byla odhadnuta na 50 000 korun,“ uvedla policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová. Případem se budou zabývat rovněž českobudějovičtí kriminalisté.

Nehoda se stala na ulici Milady Horákové.
Nehoda se stala na ulici Milady Horákové.
Nehoda se stala na ulici Milady Horákové.
Nehoda se stala na ulici Milady Horákové.
Nehoda se stala na ulici Milady Horákové.

Video  Opilý řidič řádil u školy v pražských Hrdlořezech! Auto zničil, plot rozmetal.  - Aktu.cz
Video se připravuje ...

Témata:
vyšetřováníČeské BudějoviceMercedes-BenznemocniceNemocnice České Budějovicepřechod pro chodcenehodazranění
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

bizon_pepa ( 20. prosince 2025 13:37 )

Soudruh prezident říkal, že mladí lidé jsou plně hodnotní už od 16 let. Tzn, že už si na něj mohla tři roky vydělávat.

Petr Hoflinger ( 20. prosince 2025 13:28 )

Jaké etnikum?

nika f ( 20. prosince 2025 13:24 )

Mercedes řídila Mercedes. Protože takové auto vlastní toto etnikum 😁 A Mercedes není vždy jen drahý bourák, ale i nějaká tátova zrezavělá šunka.

Patrik Malý ( 20. prosince 2025 13:07 )

Kde vzala 19 letá dívenka Mercedes???

bizon_pepa ( 20. prosince 2025 12:59 )

Jakou roli v tom hraje ten mercedes?

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud