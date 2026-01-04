Otřesný mord ve Sviněticích: Manželce usekl hlavu?!
V sobotu byla ve Sviněticích u Bavorova nalezena mrtvá žena. Podle dostupných informací pachatel oběti usekl hlavu. Policie potvrdila násilné úmrtí a vyšetřuje okolnosti incidentu mezi starším manželským párem. Od začátku roku jde již o třetí vraždu.
Jihočeští kriminalisté prověřují případ násilné smrti ženy, která byla nalezena bez známek života v noci z 2. na 3. ledna ve vesnici Svinětice u Bavorova na Strakonicku. Policie o události informovala krátce na síti X.
Podle dostupných informací šlo o násilný čin mezi starším manželským párem ve Sviněticích. Policie na místě zasahovala během soboty a povolala odborné skupiny kriminalistů, včetně forenzních specialistů, aby zajistili důkazy a zahájili vyšetřování okolností úmrtí.
Podle agentury Aktu.cz pachatel oběti usekl hlavu a její tělo bylo nalezeno v kůlně. Policie údajně pátrá po chybějící části těla. V okolí byl také nalezen muž ve špatném psychickém stavu.
Případ je již třetí vraždou v České republice od začátku roku 2026. První dva incidenty se staly v jiných krajích – ve Stroupeči na Lounsku, kde byli nalezeni dva mrtví, a v obci Pusté Žibřidovice na Šumpersku, kde žena zabila svého přítele.
